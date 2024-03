Es una oportunidad para pedir facilidad en tratamientos: Unitaid sobre foro contra cáncer cervical

Colombia es sede del primer Foro decáncer cervical y se desarrolla en la ciudad de Cartagena, Bolívar. Al menos 11 organizaciones se unieron para pedir más acción global contra esta enfermedad y, además, están creando un espacio para que gobiernos, donantes y la sociedad civil aumenten compromisos ante esta enfermedad.

Marisol Touraine, presidenta del consejo ejecutivo de Unitaid y exministra de Salud de Francia durante el gobierno de François Hollande, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre la importancia de este foro y de poder seguir trabajando en la prevención.

"Colombia está jugando un papel absolutamente fundamental, reuniendo a personas que vienen de todo el mundo y asociaciones, organizaciones multilaterales. Este foro es importante porque hoy se puede decir que cada dos minutos muere una mujer de ese cáncer del escénico uterino y cada dos minutos hay una mujer que muere, cuando se sabe prevenir, se sabe diagnosticar y se sabe curar esta enfermedad, así que es algo que es totalmente chocante, porque cuando no existen tratamientos, uno dice, bueno, hay que hacer investigaciones, hay que encontrar algo, pero ahora lo sabemos, sabemos cómo actuar, sabemos cómo hacer y es por esa razón que la ONS, hace algunos años ha decidido que el objetivo que teníamos que buscar, nuestra meta, era la eliminación de esecáncer del cuello uterino", indicó Touraine.

De acuerdo con Marisol Tourine, dicho foro se convierte en una oportunidad para llamar a los gobiernos para que faciliten el acceso a tratamientos contra el cáncer cervical.

"Para nosotros hoy es una oportunidad fantástica de llamar a los gobiernos para que faciliten el acceso a ese tipo de tratamiento", dijo.

Por otro lado, Marisol se refirió al anuncio que se dio en Francia como primer país del mundo en incluir, dentro de la Constitución, el derecho al aborto.

"Esto va a ser muy impactante para el resto del mundo. No hay oposiciones en Francia- De manera global, general, no hay oposición política, no hay oposición cultural, no hay oposición, digamos de organización. No hay dificultades de organización, así que es realmente una voluntad política que nació de la izquierda y lo interesante es que el Gobierno decidió presentar ese proyecto y ese tema y todo el mundo lo votó. Francia debe seguir luchando por los derechos humanos y promoviendo unos valores, que puedan ser escuchadas por el resto del mundo. Eso es una tradición histórica que tenemos y espero que esa decisión, sea recibida como la afirmación de un principio de igualdad de libertad, de un derecho de las mujeres y que eso sea escuchado por los gobiernos", aseveró.

