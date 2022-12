“Es una situación angustiante”: bacterióloga que tuvo dos veces COVID-19 en Santander

Laura Torres es la bacterióloga del área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación Cardiovascular de Colombia que tuvo dos veces COVID-19.

En diálogo con BLU Radio, contó que la primera vez que dio positivo fue en el mes de marzo cuando le realizaron la prueba por haber tenido contacto con un compañero de trabajo que resultó contagiado, semanas después tras varios exámenes la enfermedad fue superada.

Sin embargo, volvió a presentar COVID-19 en el mes de julio cuando fue sometida a una nueva prueba debido a que otro compañero con el que tuvo contacto cercano resultó positivo para el virus.

“La primera vez yo presenté dolor de cabeza como por una semana, pero en realidad los síntomas fueron leves. La segunda vez me hicieron la prueba por el caso de mi compañero, pero en esa oportunidad no presenté síntomas”, contó.

Aunque ya está recuperada de la enfermedad y la mayor parte del tiempo realiza trabajo en casa, dice que es una situación angustiante.

“La angustia fue total porque es una enfermedad nueva, yo no tuve sintomatología respiratoria y eso me daba tranquilidad, pero ya cuando se da la segunda vez después de haberme recuperado si es preocupante”, manifestó la bacterióloga.

Aclara que no sabe si se trata de una nueva infección o es una reactivación de la enfermedad.

"Me hicieron las pruebas, de hecho la de IGG siempre me salió que no generé anticuerpos con la primera infección", señaló.

El caso es estudiado por el Instituto Nacional de Salud para determinar si se trata de una reinfección.