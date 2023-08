Esta es la verdad detrás de la supuesta granja de mosquitos de Bill Gates en Medellín

Teniendo en cuenta que en varios medios de comunicaciones circuló la noticia de que en Medellín existía una granja de mosquitos de Bill Gates, donde se liberan a estos insectos con el fin de evitar varias enfermedades, Iván Darío Vélez, profesor e investigador de la Universidad de Antioquia, estuvo en La Nube y aclaró cuál es la verdad detrás de la supuesta granja de mosquitos.

“No es cierto, hay que tener claridad. El World Mosquito Program es un proyecto de investigación del cual recibimos financiación de tres fuentes entre las cuales está la fundación Gates. Es cierto que ellos financian el proyecto. Pero el proyecto se encarga de hacer todo. No es ninguna granja, es un galpón, una bodega donde se producen los mosquitos con Wolbachia y eso pertenece al World Mosquito Program, no pertenece a Bill Gates. El nombre de él se utiliza como algo oportunista, él no tiene ninguna granja en Medellín en estos momentos”, aseguró Vélez.

Además, hizo énfasis en que a los mosquitos Aedes aegypti se les colocó una bacteria que logra prevenir varias enfermedades.

“Se hizo una investigación básica y el médico que la hizo encontró que el mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite dengue, Chikunguña y fiebre amarilla, cuando el mosquito tenía la bacteria Wolbachia perdía la capacidad de transmitir los virus. El mosquito se alimenta de un enfermo, saca el virus en la sangre, pero no se reduce ni nada, porque el mosquito tiene Wolbachia", agregó.

Publicidad

Asimismo, aseguró que se hizo una colonia de estos insectos colocando la bacteria Wolbachia en los mosquitos Aedes aegypti, logrando que con el pie de cría se puedan hacer colonias y, así, poder librarlos. Algo que ya se hizo en el Valle del Aburrá, obteniendo buenos resultados. Con este proceso ya se han logrado importar estos mosquitos a países como El Salvador y Honduras.