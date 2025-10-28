Esto es lo que sucede cuando baja el agua del inodoro, según la ciencia

Una acción cotidiana que la mayoría realiza sin pensar, bajar el agua del inodoro, puede tener efectos inesperados en la salud, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos.

¿Por qué debería bajar la tapa del inodoro?

El análisis científico mostró que, al accionar la palanca del inodoro, pequeñas gotas de agua salen disparadas hacia arriba, alcanzando incluso el techo del baño. Lo alarmante es que estas microgotas no solo contienen agua, sino también bacterias y virus potencialmente dañinos que pueden permanecer suspendidos en el aire durante varios minutos.

Para hacer visible este fenómeno, los científicos utilizaron rayos láser que permitieron observar el recorrido y la cantidad de partículas que se liberan en el ambiente. Los resultados confirmaron que, aunque el proceso es imperceptible a simple vista, el riesgo de contaminación es real.

Los expertos señalaron que cerrar la tapa antes de bajar el agua reduce la dispersión de estos microorganismos, aunque no la elimina por completo. Por ello, recomendaron mantener una buena higiene del baño y desinfectarlo con regularidad, especialmente si se comparte con personas enfermas.



Inodoro Foto: Unplash

El estudio advierte que este tipo de partículas puede transportar agentes patógenos responsables de enfermedades gastrointestinales o respiratorias, por lo que una simple costumbre, como cerrar la tapa del inodoro antes de accionar la cadena, puede contribuir significativamente a evitar la propagación de gérmenes en el hogar.