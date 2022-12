Estudian posible primer caso de reinfección de COVID-19 en el país

Se conoce un posible caso de reinfección de COVID-19 en el país, así lo confirmó en primicia a BLU Radio, Mario Montoya, coordinador de medicina interna de la Clínica Cartagena del Mar, donde es atendido el joven, quien explicó que el 21 de mayo la prueba de este paciente resultó positiva y, posteriormente, en una prueba de control realizada el mes de junio, fue notificado como negativo, es decir, se había recuperado de la enfermedad.

Sin embargo, tras volver a consultar los servicios médicos hace 10 días confirmaron, a través de otra prueba diagnóstica realizada el 21 de agosto, que Morelos una vez más sería portador del virus.

“Cuando el paciente ingresó la segunda semana de agosto llegó remitido por un posible dengue, pero por lo síntomas y tras descartar otras infecciones, se sospechó de una segunda infección por coronavirus y se le ordena una prueba de PCR, la cual resultó positiva. Esto significa que nos encontramos ante un paciente que cursó, inicialmente, con infección demostrada, según las guías que tiene el Ministerio de Salud, se recuperó y, nuevamente, con la presencia de los síntomas, se realiza una nueva prueba que reporta positiva”, señaló el especialista.

El médico detalló que, al ser un virus nuevo, es mucho lo que hay que seguir estudiando sobre esta enfermedad, sin embargo, advierte que este podría ser el primer caso confirmado de reinfección en el país.

En un informe presentado por la Clínica Cartagena del Mar al Departamento Distrital de Salud, y al que tuvo acceso BLU Radio, el especialista muestra su preocupación frente a este caso y la reapertura que inicia desde el 1 de septiembre en la fase de aislamiento selectivo.

Desde la habitación 314 de la unidad de hospitalización general de la Clínica Cartagena del Mar, Luis Fernando Morelos,por su parte, relató que desconoce cómo pudo reinfectarse, y que decidió consultar su EPS tras sentir los mismos síntomas.

“Tenía dolor de cabeza, fiebre, vómito y una debilidad muy fuerte en el cuerpo. Duré días que no tenía ni como pararme. La verdad no sé cómo pude reinfectarme con ese virus, pero bueno, me siento positivo y confiado en Dios”, relató Morelos, quien vive en el municipio de Turbaco y trabaja como auxiliar de un almacén de cadena de la ciudad.

El joven, que espera volver a recuperarse de la enfermedad, invitó a no bajar la guardia con el virus.

“Hay que cuidarse, hay que tener mucho cuidado, y si se llegan a infectar hay que tener mucha paciencia, alimentarse bien y tener mucha fe”, aseguró.