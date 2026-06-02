Estudio revela que cáncer de colon se multiplica en jóvenes: estas serían las razones

Los diagnósticos de cáncer de colon en personas jóvenes están creciendo a un ritmo que ha llamado la atención de especialistas y centros de investigación de distintos países. Lo que durante décadas fue considerado un problema asociado principalmente a adultos mayores está mostrando un cambio significativo en sus patrones de aparición, especialmente entre personas menores de 50 años.

La tendencia no es exclusiva de una región. Estudios epidemiológicos desarrollados en diferentes continentes muestran que los casos de cáncer colorrectal de aparición temprana aumentan de forma constante, mientras que en muchos lugares las cifras entre los grupos de mayor edad permanecen estables o avanzan con menor intensidad. Este fenómeno ha impulsado nuevas investigaciones para comprender qué factores podrían estar detrás de este cambio.

La preocupación ha sido expresada por especialistas que observan una transformación inédita en la práctica clínica. Winette van der Graaf, catedrática de Oncología Médica del Instituto Holandés del Cáncer, reconoció recientemente que nunca imaginó atender pacientes con cáncer colorrectal a edades tan tempranas como los 19 años. Su experiencia refleja una realidad que ya aparece respaldada por numerosos trabajos científicos.

Uno de los análisis más amplios publicados hasta ahora fue difundido en 2024 por la revista científica The Lancet. La investigación examinó la evolución de esta enfermedad en 50 países y detectó un incremento de los casos de aparición temprana en 27 de ellos. El hallazgo más llamativo fue que en 20 de esos territorios el crecimiento se concentra especialmente entre los jóvenes o avanza con mucha mayor rapidez que en las generaciones de más edad.



Las cifras muestran diferencias entre países, pero la dirección de la tendencia es similar. Nueva Zelanda y Chile figuran entre los territorios con los incrementos más pronunciados, con aumentos cercanos al 4 % anual. Puerto Rico también registra una evolución destacada. Al mismo tiempo, países como España, Estados Unidos y Reino Unido presentan un escenario particular: los diagnósticos aumentan entre los menores de 50 años mientras permanecen relativamente estables en la población de mayor edad.

Los datos son especialmente llamativos en los grupos más jóvenes. Estadísticas recopiladas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que los casos de cáncer colorrectal entre adolescentes se multiplicaron entre 1999 y 2020. En personas de entre 20 y 24 años el aumento alcanzó el 185 %, mientras que en la franja de 10 a 14 años la incidencia pasó de 0,1 a 0,6 casos por cada 100.000 habitantes, una variación equivalente al 500 %.

España tampoco escapa a esta dinámica. Un estudio publicado en 2024 en JCO Global Oncology, basado en información recopilada en el Hospital Virgen de la Victoria, analizó más de 24.500 pacientes. Los resultados revelaron que el 22,2 % de los casos correspondía a cánceres diagnosticados antes de los 50 años, una proporción que evidencia la creciente presencia de estas patologías en edades más tempranas.

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Además del cáncer colorrectal, los investigadores detectaron aumentos relevantes en otros tipos de tumores entre la población joven. El sarcoma registró un crecimiento del 43,4 % frente al 28,6 % observado en personas mayores. Los casos de cáncer de riñón aumentaron un 27,8 % en los jóvenes, mientras que en los adultos de mayor edad el incremento fue del 20,1 %. También se observó un crecimiento del 16,3 % en los diagnósticos de cáncer testicular entre personas jóvenes, al tiempo que su incidencia disminuyó en los grupos de mayor edad.

Las causas detrás de este fenómeno continúan siendo objeto de estudio. Los expertos coinciden en que no existe una explicación única capaz de justificar el incremento observado durante los últimos años. En cambio, se plantea una combinación de factores que podrían estar contribuyendo a modificar el riesgo desde edades tempranas.

Entre las hipótesis más analizadas figura la transformación de los hábitos alimentarios. Diversas investigaciones han relacionado el aumento del consumo de carne roja y determinadas deficiencias nutricionales con un mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades digestivas. A esto se suma el crecimiento de los niveles de sedentarismo, una tendencia observada en numerosos países durante las últimas décadas.

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Los científicos también estudian el posible impacto de los antibióticos sobre la microbiota intestinal. El uso frecuente de estos medicamentos podría alterar el equilibrio de microorganismos que habitan el sistema digestivo, una cuestión que actualmente concentra una parte importante de la investigación médica. Asimismo, se examina el papel de algunas infecciones bacterianas durante la infancia y la exposición prolongada a factores ambientales como pesticidas, contaminantes y otros compuestos presentes en el entorno.

Mientras avanzan las investigaciones, los especialistas continúan recopilando datos para comprender mejor por qué cada vez más jóvenes aparecen en las estadísticas de enfermedades que históricamente se asociaban al envejecimiento. Los resultados obtenidos hasta ahora muestran que se trata de una tendencia global que también está dejando huella en España.