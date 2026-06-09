Expertos advierten que Colombia enfrenta barreras en diagnóstico y tratamiento de tumores cerebrales

En el marco del Día Internacional de los Tumores Cerebrales, especialistas alertaron sobre las dificultades que enfrenta Colombia para atender de manera oportuna y eficiente a quienes padecen esta enfermedad. Aunque no existe un registro nacional unificado que permita conocer con exactitud cuántos casos se presentan en el país, expertos coinciden en que se trata de una patología en crecimiento que enfrenta importantes brechas en diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Uno de los principales problemas es la ausencia de una guía nacional estandarizada para el manejo de los tumores cerebrales. Según el neurocirujano Nadim Abdalá, de la Clínica General del Norte, actualmente los procedimientos y decisiones médicas varían entre regiones y hospitales, dependiendo de la formación y experiencia de cada especialista, lo que genera diferencias en la calidad de la atención.

A esta situación se suma el diagnóstico tardío. El especialista explicó que la dificultad no radica necesariamente en la falta de neurocirujanos, sino en su distribución desigual en el territorio nacional y en la escasez de herramientas tecnológicas para identificar estas lesiones de forma temprana. En muchas zonas del país, los pacientes deben recorrer largas distancias para acceder a estudios especializados o a centros con capacidad para tratar este tipo de patologías.

Las cifras reflejan parte de la problemática. La Clínica General del Norte atiende hasta ocho nuevos casos de tumores cerebrales cada mes y recibe entre cuatro y cinco pacientes mensualmente que requieren una nueva cirugía debido a procedimientos iniciales incompletos realizados en otras instituciones. Para los especialistas, este fenómeno evidencia las dificultades que persisten en varias regiones para realizar resecciones tumorales complejas con tecnología de alta precisión.



El panorama también revela una fuerte concentración de los recursos especializados. Son pocos los centros en Colombia que cuentan con equipos avanzados para diagnóstico y cirugía de precisión, así como con servicios integrales de rehabilitación física, psicológica y fonoaudiológica para los pacientes después de la intervención quirúrgica.

Frente a este escenario, los expertos consideran prioritario que el sistema de salud fortalezca la creación de centros de excelencia y referencia para el manejo de tumores cerebrales, con protocolos alineados a estándares internacionales y equipos multidisciplinarios altamente capacitados.

La Clínica General del Norte asegura haber consolidado uno de los bloques neuro-oncológicos más avanzados de la región Caribe y reporta tasas de complicaciones entre el 2 % y el 4 %, por debajo de los promedios observados en muchos centros especializados. Sin embargo, los especialistas insisten en que el reto va más allá de una institución y requiere una estrategia nacional que permita mejorar el acceso a la tecnología, reducir los tiempos de diagnóstico y garantizar un tratamiento integral para todos los pacientes, independientemente de la región donde residan.

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Mientras el país enfrenta estos desafíos, los médicos hacen un llamado a no subestimar síntomas como dolores de cabeza persistentes, alteraciones visuales, cambios en el comportamiento, pérdida de sensibilidad o convulsiones, ya que una detección temprana sigue siendo una de las principales herramientas para mejorar la calidad y la expectativa de vida de quienes reciben este diagnóstico.