Diabetes tipo 5: la enfermedad emergente que genera debate médico mundial

La aparición de una nueva clasificación de diabetes está generando un intenso debate en la comunidad médica internacional. Se trata de la diabetes tipo 5, una condición recientemente reconocida por la Federación Internacional de Diabetes (FID), que algunos especialistas consideran diferente a las formas tradicionales de la enfermedad y que podría afectar a millones de personas en países con altos índices de desnutrición.

Aunque el reconocimiento por parte de la FID representa un paso importante para quienes investigan esta condición, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene reservas y sostiene que todavía no existen suficientes evidencias científicas para considerarla una categoría independiente dentro de los trastornos metabólicos relacionados con la glucosa.

La discusión ha cobrado relevancia debido a las implicaciones que tendría para el diagnóstico y tratamiento de pacientes que durante años han sido clasificados dentro de otros tipos de diabetes, especialmente la tipo 1.

Uno de los casos que ha llamado la atención de los especialistas es el de Noella Mukumbi, una mujer de 30 años residente en la República Democrática del Congo. Tras ser diagnosticada con diabetes tipo 1 en 2023, comenzó un tratamiento convencional basado en la administración diaria de insulina. Sin embargo, lejos de experimentar una mejoría, empezó a presentar episodios de mareo, pérdida de equilibrio y desmayos.



Con el paso del tiempo, médicos especializados concluyeron que su cuadro clínico podría corresponder a la denominada diabetes tipo 5, una condición que presenta características diferentes a las observadas en otras formas conocidas de la enfermedad.

Actualmente, la diabetes afecta a más de 830 millones de personas en todo el mundo y se caracteriza por la incapacidad del organismo para regular adecuadamente los niveles de azúcar en la sangre mediante la acción de la insulina. Tradicionalmente, las clasificaciones más conocidas son la diabetes tipo 1, asociada a un proceso autoinmunitario que impide la producción de insulina, y la diabetes tipo 2, vinculada principalmente a la resistencia a esta hormona.

La propuesta de una quinta categoría surge de investigaciones que apuntan a una relación directa entre la desnutrición prolongada durante etapas tempranas de la vida y alteraciones en el desarrollo del páncreas, órgano responsable de producir insulina.

Publicidad

Según esta hipótesis, las personas afectadas por diabetes tipo 5 aún conservan cierta capacidad para generar insulina, pero en cantidades insuficientes. Además, presentan una sensibilidad particular a esta hormona, lo que puede provocar respuestas inesperadas ante tratamientos convencionales.

Esa característica es precisamente una de las principales preocupaciones de los investigadores. Mientras que en otros pacientes la administración de insulina constituye una herramienta fundamental para controlar la enfermedad, en quienes presentan esta condición podría desencadenar descensos peligrosos de glucosa en sangre.

La doctora Meredith Hawkins, directora del Instituto Mundial de Diabetes de la Facultad de Medicina Albert Einstein, ha advertido que la confusión diagnóstica representa un desafío importante para los sistemas de salud. A su juicio, muchos pacientes han sido clasificados incorrectamente durante años, recibiendo tratamientos que no siempre se ajustan a sus necesidades fisiológicas.

Publicidad

Los especialistas que respaldan el reconocimiento de la diabetes tipo 5 consideran que el problema podría tener una dimensión mucho mayor de la estimada. Algunas proyecciones sugieren que hasta 25 millones de personas podrían padecer esta condición, especialmente en regiones donde la desnutrición infantil continúa siendo un problema de salud pública.

A pesar de ello, el consenso científico todavía está lejos de alcanzarse. Mientras algunos investigadores defienden la existencia de mecanismos biológicos suficientemente diferenciados para justificar una nueva categoría, otros consideran que la evidencia disponible sigue siendo limitada y requiere estudios adicionales.

Lo que sí comparten ambos sectores es la necesidad de profundizar la investigación para comprender mejor las características de estos pacientes y desarrollar estrategias terapéuticas más precisas.

Como ocurre con otras formas de diabetes, la falta de un control adecuado puede derivar en complicaciones severas. Entre ellas se encuentran daños en la visión, afectaciones renales, problemas neurológicos y dificultades en la cicatrización de heridas.

En medio de este debate científico, la diabetes tipo 5 comienza a ganar espacio en la agenda internacional de salud. Su eventual consolidación como una categoría reconocida a nivel global podría modificar los criterios de diagnóstico utilizados durante décadas y abrir nuevas líneas de investigación sobre la relación entre nutrición y enfermedades metabólicas.