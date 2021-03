Falta voluntad política en la lucha contra el Virus del Papiloma Humano: experta Natascha Ortíz

Natascha Ortíz, ginecóloga y epidemióloga del Centro de Enfermedades relacionadas con VPH de la Clínica del Country, habló en Mañanas BLU sobre el llamado de expertos para que se retomen los controles que permitan prevenir y tratar el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el cáncer de cuello uterino, que según estadísticas causa la muerte de 1.800 mujeres al año en Colombia.

“La citología lo que detecta es cuando el virus ya ha hecho el daño. La vacuna ayuda a prevenir dos de los tipos más agresivos”, dijo la experta.

Según Ortíz, es evidente una falta de voluntad política en la lucha contra el VPH y es urgente una articulación en la que se establezcan sanciones y estímulos.

“No hay una articulación del programa, tampoco una voluntad política. La EPS que no haba pruebas debe tener un castigo, a la que se le muera una mujer por VPH, debe tener un castigo. Y al revés, a la EPS a la que no se le muerta una mujer por VPH debe tener un premio”, opinó la experta.

“Las mujeres estamos cumpliendo, o nos hacemos la citología o la prueba, pero resulta que si alguna sale positiva y las entidades de salud no nos dan respuesta, pues es ahí donde nos estamos muriendo”, agregó.

