Guerra jurídica por Coosalud: denuncian desacato y anuncian acciones penales contra el Gobierno

La disputa por el control de Coosalud ha escalado a nuevos niveles de tensión jurídica tras la denuncia del abogado penalista Julián Quintana, quien representa al representante legal de la entidad, Jaime González.

En diálogo con Mañanas Blu, según Quintana, el Gobierno nacional se ha negado a acatar un fallo del Tribunal de Bolívar que ordena la devolución inmediata de la EPS a sus antiguos administradores, lo que constituye un claro incumplimiento judicial.



El presunto desacato y las "contraórdenes" del Gobierno

Quintana sostiene que la decisión judicial es contundente y no admite interpretaciones: la EPS debe regresar al estado previo a la intervención, lo que implica reintegrar a Jaime González y a Natalia Lago en sus cargos. El abogado relató que el pasado viernes se inició un proceso de empalme con la presencia de la Contraloría y la Alcaldía, pero este fue interrumpido abruptamente.

"Comenzamos el empalme y comenzaron a transmitir la información... Cuando llega un momento en que el interventor dice: '¿Sabe qué? No les voy a entregar porque me llegó una contraorden'", denunció Quintana, señalando que dicha instrucción provino de la Superintendencia de Salud.

Ante esta situación, la defensa anunció medidas drásticas: "El equipo tomó la decisión de interponer una denuncia penal en contra de ese interventor y también una que es disciplinaria; igual lo vamos a hacer con la superintendenta".



Denuncias de fraude y prevaricato

Para Quintana, la demora en la entrega de la EPS es injustificable, dado que el tribunal ordenó una "entrega inmediata". El jurista calificó el actuar de los funcionarios como un "fraude a resolución judicial" y un "prevaricato evidente".



Además, recordó que esta no es la primera vez que se enfrentan a incumplimientos por parte del Ejecutivo, mencionando que el presidente Petro ya fue sancionado anteriormente con 15 salarios mínimos por no cumplir con órdenes de retractación a favor de Jaime González.

Quintana también alertó sobre una posible maniobra para remover definitivamente a González: "Citan a una junta extraordinaria que la van a hacer el viernes para seguramente destituir a Jaime y nombrar al amigo de Gustavo Petro, los mismos que han desfalcado a Coosalud en el periodo de intervención".

Finalmente, Quintana desmintió categóricamente las acusaciones de la superintendente de Economía Solidaria sobre una presunta financiación de campañas políticas por parte de González, calificándolas como "una gran mentira" y anunciando nuevas denuncias por injuria y calumnia. "No pueden jugar con la honra y la reputación de las personas diciendo mentiras para que los colombianos se crean unos cuentos que no existen", concluyó.

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Escuche aquí la entrevista: