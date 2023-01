“Han jugado un papel fundamental en estas tres décadas”: docente sobre las EPS

Uno de los principales temas en la reforma a la salud propuesta por el Gobierno, y de la que se conocerá el texto en los próximos días, es el futuro de las EPS en Colombia. El docente Jairo Restrepo analizó en Sala de Prensa Blu la reforma a la salud y sus implicaciones en las Entidades Promotoras de Salud.

“Cumplimos seis meses de Gobierno y ante los anuncios de generar un diálogo nacional encontramos que no se ha aprovechado este tiempo de oro en el que se pudo generar un ambiente de confianza; por el contrario, hay un ambiente dividido…El país requiere unas EPS renovadas ; en la discusión que podamos adelantar sobre los avances del sistema. Sin duda son un actor relevante que ha jugado un papel fundamental en estas tres décadas”, indicó.

Restrepo señaló la importancia del número de afiliados y su incidencia directa en los centros de atención.

“Para renovar el sistema de salud las EPS deben ser grandes en el territorio nacional, deben tener un número amplio de afiliados, porque si no lo tienen, no garantizan centros de atención ya que los costos no se lo permiten…Si desaparecen alguien tendrá que seguir haciendo algunas de las labores que hoy deben estar haciendo las EPS, pero que no todas hacen bien”, enfatizó.

Finalmente habló del tema laboral en salud en Colombia y resaltó que deberían llevarse a cabo varias mejoras y así garantizar las condiciones, en cuanto a una buena remuneración y estabilidad para el talento humano en el país.

Por su parte, el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, Mauricio Lizcano se refirió a la reforma a la salud y señaló que ya varios funcionarios la conocen y que la estudiarán para determinar el tiempo y los términos en los que se presentará el texto en su totalidad.