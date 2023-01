“Ella ya no está en campaña y se debe comportar como una ministra”: Denis Silva sobre minsalud

Tras el anuncio de la ministra de Salud, Carolina Corcho, sobre la inminente reforma a la salud en Colombia, la cual será presentada el próximo 6 de febrero en el Congreso de la República; el país entró en una polémica sobre el futuro de las EPS en Colombia y sus implicaciones en la atención de los usuarios.

Denis Silva, presidente de la Asociación de Pacientes, aseguró que la postura del exministro de Salud Fernando Ruiz, quien indicó que antes de llevar a cabo cualquier ajuste a un sistema, se debe analizar realmente qué necesitan los colombianos, no es tan equivocado y se unió a quienes piensan que el Gobierno planteé desaparecer las EPS pone en riesgo la salud de los colombianos.

“Nosotros vemos tres cosas: una, estamos de acuerdo que se necesita una reforma y una reforma de fondo; dos, consideramos que no podemos perder la capacidad técnica que hoy hay, los derechos adquiridos y la protección financiera tanto del Estado y como de los ciudadanos. Creemos que la señora ministra está jugando al ‘gato y al ratón’, dijo.

Silva resaltó que los ciudadanos deben ser partícipes de la construcción del texto. Además se refirió a las consecuencias para los colombianos por el sistema que plantea el Gobierno y fue enfático en señalar que la ministra de Salud, Carolina Corcho, debe proyectarse como la primera autoridad del sistema.

“Hasta no tener el texto en la mano es imposible dimensionares y proyectarse a cómo va a ser. Siento que la señora ministra, con todo el respeto lo voy a decir, no tiene claro aun lo que quiere hacer. Pensar que los ciudadanos van a ir al puesto de salir, al centro de atención primario, ahí se registran después cómo va a hacer la georreferenciación para pasar a otro nivel de complejidad; eso aumentaría las brechas que hoy en día existen…Creo que la ministra no ha entendido una cosa y es que ella es la ministra de Salud, la campaña terminó y ella tiene que proyectarse como la primera autoridad dentro del sistema y dar ejemplo de coherencia, parece que no le estuviera dando importancia a los datos”, indicó.

Cabe recordar, que el Gobierno se reúne en Villa de Leyva, Boyacá, para estudiar las principales reformas y los tiempos en que los proyectos se presentarán ante el Congreso para ser discutidos.

