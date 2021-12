El doctor Jaime Eduardo Ordóñez, médico investigador con maestría en Economía de la Salud y doctorado en Epidemiología, habló en Mañanas BLU sobre el aumento de casos de COVID-19 y el creciente avance de la variante ómicron .

De acuerdo con el especialista es inminente que se tomen medidas restrictivas similares a las adoptadas en Europa ante la disparada de casos.

"Yo no quiero ser mojigato, a mí me encanta ir a bares, pero no es el tiempo de hacerlo. Hay que vacunarse, tener el esquema completo , los que necesitan la tercera dosis aplicársela lo más pronto posible. Además, es necesario evitar las aglomeraciones", dijo.

Respecto al retorno de la normalidad y el fin del uso obligatorio del tapabocas , el médico Ordóñez conjeturó que este no se dará en 2022.

"No será tan pronto. Con toda seguridad no será el año entrante. Yo calculo que en el segundo semestre de 2023. A mi me preocupa que todavía no hemos hecho de la gravedad de la variante delta, en momentos en que acaba de llegar la ómicron", estimó el especialista.

El especialista añadió que, ante esta situación, no es el momento de regresar a bares y que él, personalmente, no lo haría en las actuales circunstancias.

Publicidad

Escuche al doctor Jaime Eduardo Ordóñez en entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: