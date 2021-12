Estos son los requisitos para ingresar a Colombia por vía aérea desde este 14 de diciembre

De acuerdo con la Resolución 2052 del Ministerio de Salud, todos los viajeros internacionales de 18 años o más que quieran ingresar a Colombia deben presentar el certificado de vacunación , físico o virtual, con esquema completo, teniendo un mínimo de 14 días desde la fecha en que se completó el esquema.

¿Y los turistas que no tengan carné de vacunas o esquema completo?

El documento indica que los extranjeros no residentes en el país (turistas), que no tengan el esquema completo o que no cumplan los 14 días de haber completado su esquema, podrán ingresar a territorio colombiano presentando una prueba PCR con resultado negativo, expedida en un tiempo no mayor a 72 horas.

“Los extranjeros no residentes en Colombia que no hayan comenzado un esquema de vacunación no podrán ser exceptuados del requisito de vacunación con esquema completo ni presentar prueba como alternativa de ingreso”, destaca la norma.

¿Y los colombianos o residentes que no cumplan los requisitos?

Publicidad

Para los colombianos o extranjeros con residencia, diplomáticos y sus dependientes, que no cuenten con el carné, que tengan el esquema incompleto o que no lo tengan hace más de 14 días, deberán presentar una prueba PCR con resultado negativo, no mayor a 72 horas.

El certificado o carné de vacunación podrá ser presentado de manera física o digital, y será revisado por las aerolíneas correspondientes antes del abordaje del vuelo. El documento deberá permitir identificar como mínimo el nombre y apellidos del titular, tipo y número de identificación, fecha de vacunación, nombre de la vacuna administrada o del fabricante de la vacuna y número de dosis administradas.

En el lugar de origen del viaje, las aerolíneas deberán verificar el cumplimiento de lo dispuesto y difundir en sus páginas web el requisito de la certificación de vacunación, carné de vacunación o, en su defecto, una prueba PCR con resultado negativo, expedido con una antelación no mayor de 72 horas antes de la fecha y hora de embarque inicialmente programada.

Siga y escuche el podcast de La Intérprete: