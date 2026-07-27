Historia clínica de Angie Rodríguez: psiquiatras piden evitar estigmatización tras hacerse pública

La Asociación Colombiana de Psiquiatría emitió un comunicado a la opinión pública en el que hizo un llamado a preservar la dignidad y evitar la estigmatización de las personas por razones relacionadas con su salud mental. El pronunciamiento se conoció luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera pública la historia clínica de la ex directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez.

En el documento, la ACP señaló que observa con preocupación que, en medio del debate público, se utilicen diagnósticos psiquiátricos, antecedentes clínicos o la condición de salud mental como argumentos para desacreditar, invalidar o cuestionar la capacidad moral, intelectual o profesional de las personas.

El gremio recordó que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el estigma y la discriminación asociados a los trastornos mentales constituyen una de las principales barreras para acceder a la atención médica. Indicó que alrededor del 70 % de quienes requieren ayuda profesional no la buscan por temor al señalamiento social.

Salud mental después de la pandemia Foto: ImgFX, referencia

Asimismo, enfatizó que la información relacionada con un diagnóstico psiquiátrico hace parte de la intimidad y de la historia clínica de una persona, por lo que exponerla o instrumentalizarla vulnera el derecho a la privacidad, la no discriminación y el trato digno.



La Asociación Colombiana de Psiquiatría también sostuvo que tener o haber tenido una condición que afecte la salud mental no determina la idoneidad moral, la capacidad ética ni el ejercicio de responsabilidades públicas o privadas. Añadió que la evidencia científica demuestra que las personas con diagnósticos psiquiátricos pueden recuperarse y desempeñar funciones de alta responsabilidad en la sociedad.

Finalmente, la ACP hizo un llamado a las figuras públicas, los medios de comunicación y los actores del debate político a mantener la discusión en el plano de los argumentos y no en el señalamiento de la salud mental de las personas, al considerar que el lenguaje utilizado en estos escenarios tiene un impacto directo sobre la percepción social y el acceso a la atención en salud mental.