Hospital Infantil de San José alerta por los efectos de El Niño en la salud respiratoria

El Hospital Infantil Universitario de San José lanzó una alerta por los efectos que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño pueden tener sobre la salud respiratoria. El aumento del calor, la sequía y los incendios forestales pueden favorecer la presencia de polvo y humo en el aire, aumentando la exposición a contaminantes.

La advertencia cobra importancia ante las condiciones climáticas previstas para los próximos meses, especialmente por la disminución de las lluvias en diferentes zonas del país.

Salud respiratoria. Foto de referencia.

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Dipsella Hernández, coordinadora de Terapia Respiratoria del Hospital Infantil Universitario de San José, explica que un fenómeno de El Niño intenso puede aumentar el calor, la sequedad y los incendios, elevando la presencia de polvo y humo en el aire.

El riesgo, además, no siempre es visible. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 90 por ciento de la masa de las partículas que liberan los incendios puede llegar hasta las zonas más profundas de los pulmones.



Esta exposición puede provocar tos, falta de aire y crisis de asma, además de empeorar enfermedades como la bronquitis y la EPOC. El humo también puede permanecer en el aire después de que las llamas hayan sido controladas y desplazarse a grandes distancias.

Los niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares son los grupos que requieren mayor cuidado.

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Ante este panorama, el hospital recomienda revisar los reportes de calidad del aire antes de salir y evitar el ejercicio al aire libre cuando las condiciones sean desfavorables. También aconseja mantener cerradas puertas y ventanas durante los momentos de mayor contaminación y ventilar los espacios cuando la calidad del aire mejore.

Y hay señales que no se deben pasar por alto: tos persistente, falta de aire, silbidos en el pecho, irritación de garganta y ojos, mareos o fatiga.