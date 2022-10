Intentan bañar en plena calle a médica en Bolívar por creer que tenía COVID-19

“Me rodearon en un círculo y empezaron a gritarme groserías. Me decían que me fuera del pueblo, que estaba infectada, que los iba a contagiar y que ellos no se hacían responsables de lo que me pasara”, así describe una joven médica los momentos de horror que vivió este miércoles en el corregimiento El Retiro, Bolívar, a veinte minutos del municipio de Magangué, luego de que la comunidad la acusara de ser portadora del coronavirus.

La joven cartagenera, que prefiere no revelar su nombre para proteger su identidad y la de su familia, dijo en diálogo con BLU Radio que toda esta “pesadilla” empezó el pasado fin de semana cuando decidió salir de El Retiro y viajar a Magangué durante los días festivos para abastecerse de algunos productos.

“El domingo empecé a recibir llamadas de números desconocidos, muchas llamadas seguidas, lo que me parecía muy extraño. Luego recibí un mensaje de voz de una señora que me decía que ellos se habían enterado que yo estaba en Cartagena y que no me devolviera al pueblo porque ya la comunidad se había puesto de acuerdo para no dejarme entrar”, relató la médica.

La profesional de la salud contó que tras conversar con algunos líderes del corregimiento se enteró que hasta hubo una reunión para decidir si la recibían o no en el centro de salud, donde ella es además la única médica que atienda a toda la comunidad.

“Tuvieron una reunión en el pueblo, algunos estaban de acuerdo que regresara otros que no, porque decían que yo podía tener Coronavirus, y ellos tenían miedo de que yo llegara allá porque se podían morir, decían que yo debía ponerme en cuarentena y después regresar”, describió.

La joven que en este momento se encuentra en su casa, y que no pudo volver a trabajar, dijo que pese a que esos minutos en El Retiro fueron los más atemorizantes que ha sentido en su vida, pide a las autoridades de salud que volteen su mirada hacia este corregimiento en donde no cuentan con elementos básicos y de calidad para atender a la población.

“Los antibacteriales que llegaron allá no son como tal de marcas, sino que son reenvasados, son más fragancia que alcohol y los tapabocas los envían cada dos semanas, yo tengo horario laboral de lunes a viernes, de 7 a tres de la tarde, y son aproximadamente 8 horas, y ningún tapabocas N95 aguanta ese tiempo, y tampoco tenemos tapabocas para darle a las personas que asisten”.

La médica dijo también que desde que empezó a recibir las primeras amenazas envió a cartas denunciando la situación ante las autoridades, sin embargo no ha recibido respuesta.