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Blu Radio  / Salud  / Invima alerta por presunta falsificación de famoso bloqueador

Invima alerta por presunta falsificación de famoso bloqueador

El producto corresponde al lote 06640423 y habría sido comercializado en Facatativá, Cundinamarca. La autoridad sanitaria pidió suspender su uso si presenta características diferentes y reportar los establecimientos donde sea distribuido.

Bloqueador protector solar.
Bloqueador
Foto: referencia, Flow
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, alertó por la presunta falsificación de la SUNDAY’S® Loción FPS 50, luego de recibir un reporte de un consumidor que identificó diferencias en el olor, la textura y la aplicación del producto.

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El caso se originó después de que el consumidor adquiriera el sobre en una tienda del barrio Santo Domingo, en Facatativá, Cundinamarca. Al comparar el producto con una presentación que había utilizado anteriormente, encontró diferencias en las etiquetas y manifestó que el bloqueador tenía un olor distinto, además de una textura más aguada y reseca durante su aplicación. No reportó afectaciones en su estado de salud.

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La investigación adelantada por Laboratorios Siegfried S.A.S., titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria del producto, incluyó la revisión de la trazabilidad, la comparación del material de empaque y la codificación, además de análisis fisicoquímicos y microbiológicos.

Invima alerta por presunta falsificación de bloqueador SUNDAY’s.
Invima alerta por presunta falsificación de bloqueador SUNDAY’S

En total, fueron recibidas ocho muestras del producto sospechoso, correspondientes al lote 06640423, con fecha de vencimiento septiembre de 2026. De acuerdo con la información suministrada al Invima, los resultados obtenidos fueron consistentes con una presunta falsificación.

Ante esta situación, el Invima recomendó a los consumidores suspender inmediatamente el uso del producto si tienen unidades de este lote y encuentran características que generen dudas sobre su autenticidad.

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La autoridad también pidió denunciar los establecimientos o personas que comercialicen el producto y reportar cualquier efecto adverso inesperado asociado con su uso. Además, recordó que los consumidores pueden verificar si un producto cuenta con Notificación Sanitaria Obligatoria a través de la página web del Invima.

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Por su parte, las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales deberán adelantar labores de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde pueda estar siendo comercializado este producto y reportar al Invima cualquier unidad del lote 06640423 que coincida con las características descritas en la alerta.

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