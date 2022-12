La historia de enfermero voluntario para fase 3 de vacuna contra el COVID-19

Joan Pons, enfermero español que decidió ser voluntario para que le aplicaran la vacuna experimental de la Universidad de Oxford contra el coronavirus, estuvo en Mesa BLU contando su experiencia aportando a la lucha frente a esta enfermedad que ha golpeado a todo el planeta.

“He seguido muy cerca la carrera que muchas instituciones están haciendo para poder sacar la vacuna, una de ellas es la de Oxford. Recibí un correo en que decían que iban a empezar fase 3, la fase que es antes de la comercialización, y buscaban específicamente personal sanitario que estuviera luchando contra el COVID”, contó.

La razón de esta convocatoria, de acuerdo con Pons, es que querían reducir el tiempo de la fase tres, que tarda normalmente dos o tres años, a solo unos cuantos meses.

“Yo no lo dudé porque como enfermero, padre y como hijo, estoy hartísimo del COVID y quiero que esté en el pasado, y la única manera que lo podemos vencer es con una vacuna. Di un paso al frente y puso mi granito de arena para la lucha contra el coronavirus”, enfatizó.

El enfermero reveló, además, cómo le contó a su familia la decisión. “Yo soy muy impulsivo, no lo pensé mucho y tomé la decisión unilateralmente, no se lo dije a mi mujer ni mi familia, entre otras cosas porque no sabía si podría ser voluntario o no, pasé todos los exámenes y al final me dieron día y hora para darme la vacuna”.

“Cuando llegué a casa se lo dije a mi familia muy sutilmente, le dije a mi mujer: Karen, este viernes llego un poco tarde porque me ponen la vacuna, y si tiene un efecto secundario me tengo que quedar en el hospital. El silencio fue increíble, se levantó, se puso las manos en la cabeza y me dijo que estaba loco y no me habló por tres días”, comentó.

Con respecto a la vacuna, Pons señaló que los científicos de la Universidad de Oxford analizaron la composición del COVID y vieron que era muy parecido a un virus respiratorio del chimpancé.

“Cogieron ese virus y le añadieron unas proteínas del COVID, y esta es la forma básica de la vacuna”, agregó.

“A mí me la pusieron el 5 de junio, lo que intentan es que ahora mi sistema inmunitario produzca anticuerpos para que, si en el futuro el virus real entra en mi cuerpo, yo ya tenga los anticuerpos y los policías que puedan detectar la proteína del COVID y matar al virus antes de que se multiplique”, sostuvo.

Para Pons si todo sigue bien, la vacuna podría estar lista para comercializarse a más tardar en diciembre de este año.

