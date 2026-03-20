La planta que regula el azúcar después de comer y es una fuente de magnesio

En medio del creciente interés por alternativas naturales que ayuden a controlar enfermedades metabólicas, el jengibre se posiciona como una de las opciones más estudiadas en la actualidad.

Esta raíz, ampliamente utilizada en la cocina por su sabor intenso y aroma característico, ahora también es objeto de análisis por sus posibles beneficios en la regulación del azúcar en sangre, especialmente después de las comidas.

Investigaciones recientes han encontrado que el jengibre podría contribuir a mejorar la sensibilidad a la insulina, un factor clave en el manejo de la glucosa. Además, se ha observado que favorece la captación de azúcar por parte de las células, lo que ayudaría a evitar picos elevados tras la ingesta de alimentos.

El jengibre es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antivirales Foto: AFP

Estudios revelan cómo el jengibre puede ayudar a personas con diabetes tipo 2

Uno de los aspectos más relevantes es su impacto en personas con diabetes tipo 2. Ensayos clínicos controlados han demostrado que el consumo diario de jengibre —alrededor de dos gramos durante varias semanas— puede reducir significativamente los niveles de glucosa en ayunas y la hemoglobina glucosilada (HbA1c), un indicador clave del control a largo plazo.



Estos efectos se explicarían por varios mecanismos:



Mejora de la sensibilidad a la insulina

Mayor absorción de glucosa por los tejidos

Reducción del estrés oxidativo

Presencia de compuestos antioxidantes como el gingerol

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Beneficios adicionales del jengibre

Más allá del control glucémico, el jengibre también ha mostrado efectos positivos en otros aspectos de la salud. Por ejemplo, estudios sugieren que puede contribuir a mejorar el perfil lipídico, ayudando a reducir el colesterol LDL y los triglicéridos, mientras favorece el aumento del colesterol HDL.

Asimismo, sus propiedades antioxidantes podrían tener un efecto protector sobre el cerebro, al ayudar a combatir el daño causado por los radicales libres. Esto lo convierte en un ingrediente con potencial en la prevención de enfermedades neurodegenerativas, aunque aún se requieren más investigaciones.

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Otro punto a destacar es su contenido de magnesio, un mineral esencial para el funcionamiento muscular, nervioso y el metabolismo energético, lo que refuerza su valor nutricional dentro de una dieta equilibrada.



Cómo agregar el jengibre en la dieta diaria

El jengibre es altamente versátil y puede incorporarse fácilmente en la alimentación cotidiana. Algunas formas comunes de consumo incluyen:



En infusiones o té caliente

Rallado en preparaciones saladas

En batidos o jugos naturales

Como especia en polvo para repostería

En combinación con miel y limón

A pesar de sus beneficios, el consumo de jengibre debe hacerse con precaución. No reemplaza tratamientos médicos y puede interactuar con ciertos medicamentos.

Por esta razón, especialistas recomiendan consultar con un profesional de la salud antes de incorporarlo de manera frecuente, sobre todo en personas con enfermedades crónicas o que estén bajo tratamiento farmacológico.