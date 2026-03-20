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Blu Radio  / Salud  / La planta que regula el azúcar después de comer y es una fuente de magnesio

La planta que regula el azúcar después de comer y es una fuente de magnesio

Estudios revelan que una raíz con alto valor nutricional puede mejorar la glucosa tras las comidas, apoyar el corazón y aportar minerales clave para el organismo.

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