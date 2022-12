Lo que debe saber antes de operarse para no tener hijos

Una operación es la opción que escogen muchos hombres y mujeres que ya quieren dejar de lado la reproducción o desean tener una vida sexual más tranquila sin estar sujetos a otros métodos de planificación.



En el caso de ellos, la vasectomía es la intervención que se les practica para extirpar los conductos en los que circulan los espermatozoides. Pero una vez se someten a la operación, no hay que bajar la guardia.





“Cuando haya asoespermia, es decir, cuando no se vean espermatozoides, se considera que la vasectomía se está comportando como un método efectivo con tasa de embarazo menor al 1%. Los controles de espermograma se hacen hasta los tres o incluso hasta seis meses después de la operación”, asegura la médica Gina Posada.



Entre tanto, las mujeres que definitivamente no quieren quedar embarazadas, optan por la ligadura de trompas, cauterización o tubectomía en la jerga médica. Este método, que también es definitivo, tiene igualmente, menos del 1% de posibilidad de fallar.

“Se considera un método definitivo y la persona que acceda a él debe ser consciente de ello. La tasa de falla es muy baja y si esa mujer se llega a embarazar tiene alto riesgo de embarazo ectópico”, explica.



Estos procedimientos son gratuitos y para acceder a ellos no se necesitan muchos requisitos: los principales son ser mayor de edad y dar el consentimiento informado.



¿Cuáles son las principales ventajas y riesgos de estos métodos definitivos?



Uno de los aspectos que tienen a su favor, principalmente, para las mujeres, es que ya no deben pendientes de tomarse una pastilla o inyectarse periódicamente. En los hombres, igualmente, reduce casi a cero la probabilidad de fertilidad.

Según la ginecóloga Gina Posada no se han descubierto efectos secundarios a la práctica de la vasectomía o la tubectomía.



“No hay efectos secundarios tanto en vasectomía como en ligadura asociados a disfunción para la eyaculación o respecto a cambios de los ciclos en la mujer o a la edad en que vaya a tener su menopausia. No hay estudios que hayan encontrado ese tipo de repercusiones”, dice la doctora.



Lo que finalmente deben tener en cuenta quienes decidan estas opciones es que son definitivas, pero no irreversibles. No obstante, quien quiera volver a procrear luego de someterse a ellas tiene alternativas de reproducción asistida como la fecundación in vitro con inyección intracitoplasmática (ICSI) en el caso de los hombres. Las mujeres también pueden revertir una tubectomía, recanalizando las trompas de Falopio, pero ello dependerá del estado de la zona operada y su potencial para volver a quedar embarazada.



“Eso no estaría cubierto dentro del POS, uno siempre cuando va a explicar estos métodos debe advertir que si se arrepienten las soluciones son procedimientos de alto costo. Si mujeres jóvenes de 18 a 24 años toman la decisión, se calcula que el 40% se puede arrepentir, es un porcentaje muy importante y por eso la consejería en ese grupo de edad independiente del número de hijos que tenga debe hacerse hacia mostrar el panorama de todos los métodos disponibles”, concluye la médica.

