Los médicos hablan de la reforma a la salud ¿Harán parte de la discusión en el Congreso?

La reforma a la salud es el tema que tiene en vilo al país. En sesiones del Congreso de la República se discutirá el texto de esta importante iniciativa que tiene tanto defensores como detractores.

Médicos de diferentes sectores hablaron en Mañanas Blu, cuando Colombia esta al aire, sobre las implicaciones de la reforma más cuestionada en este Gobierno y que sin duda es la que más preocupa a los colombianos por los cambios sustanciales que se presentarían en el sistema.

Jorge Enrique Enciso, presidente Fecolmed, Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, se refirió al tema y fue tajante en dar su opinión del texto de la reforma .

“No lo vemos, porque no conocemos el articulado, solamente son conjeturas, son suposiciones. Mientras que nosotros no sepamos cuál es el articulado no podemos si es desfavorable o es en contra, cuando las conozcamos podremos hacer unas observaciones... Desconocemos cuáles son las técnicas presupuestales y de sostenibilidad que tendría este Gobierno para poder ejercer el sistema de salud que proyecta”, indicó.

Lina Triana, expresidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, defendió el gremio y enfatizó en el trato digno del talento humano en Colombia.

“Tenemos un presupuesto nacional que es finito en la salud. Lo que necesitamos es que se nos den trabajos dignos y justos”, señaló

Por su parte, Gabriel Carrasquilla, vicepresidente Academia Nacional de Medicina, se enfocó en la atención primario que han tenido los usuarios del sistema de salud en el país.

“La atención primaria en salud no se ha aplicado como se debe aplicar”, indicó.

Cabe recordar que, la reforma a la salud, que lidera la ministra Carolina Corcho, deja este miércoles un nuevo punto en el debate: médicos y demás trabajadores de las instituciones prestadoras de salud pasarían a ser directamente empleados del Estado, según reveló la senadora Norma Hurtado, presidenta de la Comisión Séptima del Senado.