Médico santandereano supervisa pruebas de COVID-19 en Estados Unidos

Se trata del doctor Julio Delgado, egresado de la Universidad Industrial de Santander, patólogo y epidemiólogo de la Universidad de Harvard y quien en este preciso momento de crisis lidera el cuarto laboratorio más grande de pruebas de COVID - 19 de Estados Unidos.

“Es muy difícil de prever, la verdad que es posible que, de acuerdo a la manera como se pasó el virus de Asia a Europa y ahora a Estados Unidos, algo similar pase en los países de centro y Latinoamérica. Si mira los casos, en Latinoamérica pareciera que son menos, pero así estábamos aquí en Estados Unidos y estaba Europa hace un mes. Lo más probable es que van a haber muchos casos, lo mismo que en África, aunque pareciera que es el último continente donde va a llegar la infección”, dijo Delgado sobre el avance del virus en diferentes regiones del mundo.

El médico santandereano Julio Delgado en la actualidad es el director médico del laboratorio Arup (Associated Regional and University Pathologists, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Utah, lugar donde trabaja desde el 2006. Un laboratorio donde se realizan cerca de 70 mil pruebas de laboratorio de todo tipo y en este preciso momento en medio de la crisis del coronavirus procesa cerca de 5 mil pruebas diarias para COVID – 19.

Según Delgado, “en dos semanas, desde que empezamos a hacer pruebas en Estados Unidos, se han hecho más de un millón, de las cuales cerca de 150 mil (hasta 30 de marzo) han sido positivas, casi un 15% de las pruebas. Esto se debe replicar en Colombia, hacer más pruebas para saber realmente cuánta gente hay infectada y poder desarrollar planes de distribución de recursos a través del País, de acuerdo a los sitios donde hay más infección”.

Julio Delgado tiene una experiencia de más de 20 años y es un convencido de que en Colombia existen personas muy inteligentes, que conocen mucho de la epidemiología, de las enfermedades infeccionas, de este tipo de situaciones. Considera además que, hay que escucharlos, seguir sus consejos y que el Gobierno debe asesorarse de las personas que conocen, de infectólogos, epidemiólogos, laboratoristas, de personas de la salud.

“Al cargo que tengo en este momento Aquí llegué después de mucho trabajo, muchas cosas que aprendí en Colombia y en la UIS fueron la base. Tuve unas experiencias fantásticas, como estudiante de medicina y miembro de la Revista Médica UIS. Ha sido mucho trabajo, he pensado que tuve mucha suerte en mi vida y ahora lo que hago es tratar de devolverle al mundo algo de lo que he aprendido, para transformar. Un abrazo para todos los bumangueses, a todos los colombianos y a las personas de la UIS, la universidad que me dio la oportunidad de ser lo que soy”, enfatizó Delgado.

