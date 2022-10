Muertes por COVID-19 en Cartagena se deben al mal servicio de salud: alcalde

El alcalde de Cartagena, William Dau, habló en Mañanas BLU sobre la delicada situación que vive la capital de Bolívar por la pandemia del coronavirus que está a punto de registrar el millar de contagios. El mandatario culpó al mal servicio de salud de las muertes relacionadas con el COVID-19.

“Tenemos que mirar qué tanta responsabilidad tienen las EPS en eso, porque de la gente que ha fallecido en Cartagena, la gran mayoría, por no decir todos, o no tuvieron atención médica a tiempo o tuvieron el tratamiento que no es”, indicó.

“El alto grado de letalidad creo que es una falta en la prestación de los servicios”, añadió.

Según Dau, hay que ‘puyar’ a las EPS y ponerlas en cintura.

"Hemos tenido casos muy sonados como el taxista que lo pasearon de clínica en clínica. A diario recibo quejas de gente que llama a la EPS y no responden el teléfono. Hay que llamarlos a puyengue y ponerlos en cintura", declaró.

Sobre la desobediencia de los cartageneros, el alcalde aseguró que las personas están saliendo en la tarde, noche y hasta la madrugada.

“La gente dice: me tengo que salir a rebuscar porque necesito comer, necesito alimentar a mi familia. Nosotros, la verdad, el Distrito ha sido muy diligente repartiendo ayudas, mercados, en todos los barrios más vulnerables. Estamos próximos a terminar nuestra primera ronda para comenzar la segunda”, dijo.

Vea aquí: Procuraduría pide tomar medidas urgentes por aumento de COVID-19 en Cartagena

“Es falso, nosotros miramos los picos. La gente tiene que estar recogidita en las casas después de las 4:00 de la tarde. Vemos por la plataforma de inteligencia, con una app que se llama ‘Cuídemonos’, que hay alto tráfico de personas después de las 4:00 de la tarde, toda la noche y hasta en la madrugada, en barrios como El Pozón, el Nelson Mandela y Bocagrande”, agregó.

Escuche al alcalde de Cartagena, William Dau, en entrevista con Mañanas BLU:

