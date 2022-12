Mujer denuncia que podría perder sus riñones por negligencia de Cafesalud

Gloria Isabel García Toro, afiliada al regimen subsidiado con la EPS Cafesalud, se encuentra hospitalizada en la Clínica Jorge Piñeros Corpas de Bogotá desde el 2 de septiembre pasado. Estuvo 10 dias ubicada en una silla soportando fuertes dolores y fue diagnosticada con calculos renales con un tamaño de 11 X 7 milímetros, los cuales estan causando obstruccion en las vias urinarias que generan retención de líquidos, infección urinaria y mal funcionamiento de los riñones,que incrementa con el paso de los días.

"El urólogo le ordenó la cirugía para la extraccion de los cálculos, y hasta el momento no le han realizado ningún procedimiento, porque no había disponibilidad de anestesiólogo y la última orden que le dieron fue para que se realizara un procedimiento llamado ULE, que solamente lo realizan en la Clínica El Bosque y en la Clínica Centenario y hasta el momento no ha sido posible, ya que la EPS CAFESALUD, no cuenta con contrato en ninguna de las clínicas", afirmó Javier García Toro hermano de la paciente.

A pesar de que la EPS está obligada a realizar el procedimiento inmediatamente a la paciente por una queja aceptada a la familia por la Supersalud, Gloria no ha recibido la autorización del procedimiento.

Blu Radio contactó a Cafesalud que desde hace una par de días asegura que la paciente recibirá el tratamiento y hasta el momento no se le ha notificado con la fecha prevista.

"Hemos averiguado en la parte de referencia de la Clínica Jorge Piñeros Corpas, sobre la remisión de mi hermana, a lo cual me responden que "no ha sido aceptada que toca esperar y esperar", ya llevamos más de 20 días esperando la atención, ya que está en juego la salud renal de mi hermana a raíz de la no atención oportuna por parte de la EPS CAFESALUD y no podemos esperar más", indicó Javier García.