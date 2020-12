“No es eficiente, es absolutamente ineficiente": MinTransporte sobre prueba PCR para viajeros

La ministra de Transporte, Ángela Maria Orozco, se pronunció sobre la polémica que suscitó un fallo de tutela que busca imponer de manera obligatoria las pruebas PCR a los viajeros que lleguen al país desde el exterior.

La funcionaria aseguró que expertos mundiales coinciden en que dicho requisito implica un alto riesgo y es poco efectivo en el combate de la pandemia.

“Los expertos mundiales y de las mejores universidades, además la OMS, resaltan el riesgo que es que alguien vaya y se tome una prueba y durante tres días se vaya a miles de fiestas y se monte al avión con una prueba y contagiado”, declaró Orozco.

El pronunciamiento de la ministra de Transporte se conoce después de la decisión del Gobierno de no acatar el fallo argumentando “imposibilidad” para cumplirlo.

La orden la impartió el Juzgado 11 Administrativo de Bogotá. Adicionalmente, la sentencia obliga a los viajeros que lleguen del exterior someterse al cumplimiento de una cuarentena o aislamiento preventivo por el término de 14 días.

Publicidad

“No es eficiente, es absolutamente ineficiente hacerlo y genera una falsa percepción. Cada vez que yo salgo a la calle estoy perdiendo una prueba negativa que me dieron ayer y si no mantengo ese aislamiento no voy a lograr esa preservación", dijo la funcionaria.