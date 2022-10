No es justo que nos culpen por demora en llegada de pruebas de coronavirus: INS

La directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, aseguró en Casa de Nariño que no es culpa de esta entidad la demora en la entrega de los resultados de las pruebas y que el problema radica en el envío de las muestras desde los laboratorios departamentales. Indicó que una vez llegan al INS se demoran entre 12 a 16 horas en salir los resultados.

"Llegan menos de 1600 pruebas diarias, pero lo más triste no es que lleguen menos pruebas, es que los tiempos de envío son prolongados. Adicionalmente hay todavía en Colombia bastantes laboratorios departamentales que no tienen ni siquiera contrato de transporte de nuestras. Entonces no es justo con el Instituto, con los virólogos del instituto que los tiempos de demora, de llegada fuera de la entidad sean cargado a la entidad", dijo la directora.

Indicó que la capacidad del instituto es de entregar el resultado de 1600 pruebas diarias y trabajan en ello. 24/7