"No es prioritaria la dosis de refuerzo para menores entre 12 y 18 años": MinSalud

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aclaró en Mañanas BLU que aún se analiza la decisión de aprobar la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a los menores de edad en el país. Según explicó, se estudia el tema teniendo en cuenta “la aprobación por parte del Invima a los diferentes medicamentos” y de acuerdo a las “condiciones epidemiológicas de cada grupo poblacional”.

Con esto, el Gobierno deberá evaluar la información científica internacional sobre la importancia de aplicar dosis de refuerzo a todos los menores de edad, de todas las vacunas que se aplican en Colombia.

El ministro Ruiz recalcó que, por ahora, no es prioridad aplicar el refuerzo de la vacuna a este grupo de 12 y 18 años, pues los efectos “no son preponderantes” entre estos.

“La población menor de 18 años realmente no ha tenido una afectación de severidad tan grande como otros grupos. El mayor valor del refuerzo se da en los mayores de 50 años. No es un grupo que tenga una consideración especial, entre los 16 y 18 años no hay una diferencia apreciable en términos de riesgo. De manera que no es necesariamente un tema de urgencia o prioridad”.

“No hay una diferencia apreciable entre 12 a 16 años y de 16 a 18. El refuerzo no genera un efecto especial preponderante en estos grupos de edades. Hay que revisar la evidencia y ahí tomar una decisión”, aseveró.

Esto, luego de que BLU Radio conoció la decisión de la sala especializada de medicamentos del Invima donde se autoriza la modificación del uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, para que se aplique la dosis de refuerzo no solo en mayores de 18 años, sino también en jóvenes entre los 16 y 17 años.