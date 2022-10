No hay información epidemiológica para estipular si se extiende la cuarentena: Duque

El presidente Iván Duque aseguró que aún no se cuenta con la información epidemiológica necesaria para determinar si se extiende o no la cuarentena nacional. Sin embargo, indicó que el país debe estar preparado porque, probablemente, este no será el único periodo de confinamiento.

“De pronto esta no va a hacer la única cuarentena, pero tenemos que hacer las demás con la suficiente inteligencia, saber los lugares donde ese apretar puede ser mucho más efectivo, entender que hay unas dinámicas territoriales que juegan un papel importante”, afirmó el presidente en entrevista con RCN Radio.

Según el mandatario, en los próximos días tendrán la información epidemiológica necesaria para determinar si es preciso extender esta cuarentena nacional, decisión que debe estar sustentada en que es la medida efectiva para aplanar la curva de propagación del COVID-19.

“Hoy no tenemos la suficiente información desde el punto de vista de la curva epidemiológica

para decir se prolonga o no se la cuarentena.

Esa información esperamos tenerla en los próximos días. Si nosotros llegásemos a buscar algún tipo de liberación, debe tener en cuenta que los abuelitos siguen hasta el 30 de mayo con el confinamiento; segundo, que los jóvenes y niños están por fuera de las aulas hasta el 20 de abril y es posible que también se prolongue que ellos estén en casa, por lo menos a la luz de la capacidad que tienen de ser vectores de propagación”, dijo Duque.

El presidente agregó que dentro de la estrategia acordeón que aplica el Gobierno, que en este momento está apretada fuertemente para evitar la propagación del COVID-19, se va a ir analizando en qué momento se pueden hacer liberaciones graduales e inteligentes o volver a ajustar, si resulta necesario, con otra cuarentena.