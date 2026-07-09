Nueva EPS tiene una deuda equivalente a un año completo de operación: Acemi

La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró que la situación financiera de la Nueva EPS es más delicada de lo que reflejan las cifras conocidas hasta ahora.

“La deuda de la nueva EPS se corresponde con los ingresos de un año. Eso hablaría de una entidad con una muy, muy difícil viabilidad financiera, pero sobre la cual, y como ustedes bien lo dicen, estamos hablando de usuarios, estamos hablando de pacientes, decisiones que no se pueden tomar en frío sin tener la totalidad de la información completa, como lo hemos dicho”, dijo.

Las declaraciones se conocieron luego de la publicación de los estados financieros de la Nueva EPS con corte a 2024, los cuales evidencian pasivos cercanos a los 22,5 billones de pesos. Sin embargo, Vesga insistió en que cualquier decisión sobre el futuro de la entidad debe tomarse una vez se conozca la totalidad de la información correspondiente a 2025 y parte de 2026.

Nueva EPS Foto: https://saluddecaldas.gov.co/

Aunque reconoció la gravedad de la situación financiera, Vesga manifestó que la liquidación de la entidad no debería ser la primera opción, debido al impacto que tendría sobre más de 10 millones de afiliados y sobre la red hospitalaria del país.



"No creo que la alternativa de liquidar la Nueva EPS deba considerarse. Tenemos que entender muy bien su realidad operativa y financiera y buscar soluciones que permitan salvar la EPS de la Nación (…) Hay que parar el sufrimiento de los pacientes. Tenemos una represa de atención muy importante y será necesario disponer de recursos extraordinarios para atender a quienes se encuentran en mayor riesgo", afirmó.

En ese sentido, reiteró que el próximo Gobierno deberá revisar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), en cumplimiento de la orden emitida por la Corte Constitucional, que ordenó recalcular este indicador y ajustar la metodología utilizada para su definición.