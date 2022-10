¡Ojo! Si tiene estas señales podría padecer una enfermedad cardíaca

Hay señales no muy conocidas que podrían advertirle si padece una enfermedad cardíaca.



Según el doctor Felipe Cañas, residente de cardiología de la Universidad Icesi, uno de los signos que normalmente no se asocian a ese tipo de afecciones, pero que sí estaría relacionado en ciertos casos es la gastritis.



“La gastritis aunque es muy común puede sugerir que se trata del corazón. Se debe prestar atención sobre todo en personas que no han tenido antes gastritis y la empiezan a presentar después de los 55 años si no encuentran relación con las comidas y se asocia con el esfuerzo físico”, explicó el médico.

La hinchazón en los pies también puede ser un indicador de que el corazón está fallando, pues sucede cuando este órgano demanda que el riñón retenga líquidos ante una posible deshidratación.



Asimismo, síntomas que pasan tan desapercibidos como una arruga en las orejas llamada Signo de Frank también avisan frente a una afectación coronaria.



“Es un surco en el lóbulo de las orejas, en donde se ponen los aretes, una línea que va de adentro de la oreja hacia afuera. Es infrecuente, pero puede sugerir la enfermedad coronaria, sobre todo cuando se presenta en personas menores de 60 años”, precisó el doctor Cañas.

Finalmente, las uñas redondas o los dedos hipocráticos (en forma de palillo de tambor) están entre las señales de alerta e indican que hay bajo flujo sanguíneo o un reducido nivel de oxígeno.



¿Cómo prevenir las enfermedades cardíacas?



Una caminata diaria de 30 minutos puede ser beneficioso para el corazón, así como tener una dieta balanceada con un consumo de sal y azúcar moderado.



Los alimentos ricos en grasa y los embutidos se deben evitar, al igual que el tabaco.



Se recomienda, en la medida de lo posible, llevar un ritmo de vida tranquilo.



De acuerdo con la OMS, las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muerte en el mundo.