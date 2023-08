OMS clasifica cepa de COVID-19 EG.5 como "variante de interés"

El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom, advirtió que persiste el peligro de que surja una variante peligrosa de COVID-19 que pueda causar un repentino aumento en los contagios y “casos mortales”.

"La OMS actualmente está rastreando varias COVID-19 incluida EG.5, para la cual estamos publicando una evaluación de riesgo hoy. El riesgo sigue siendo que surja una variante más peligrosa que podría causar un aumento repentino de casos y muertes", advirtió el director Tedros Adhanom.

Tedros recordó que, pese al fin de la emergencia internacional, un comité de expertos de la OMS sigue reuniéndose periódicamente para analizar la respuesta al virus.

Siguiendo las recomendaciones de este comité, Tedros lanzó hoy un llamamiento a los países miembros de la OMS para que mantengan ciertas medidas de prevención ante el coronavirus, que incluyen "seguir ofreciendo vacunas a los grupos de riesgo" e informar a la OMS de los fallecimientos y hospitalizaciones por la enfermedad.

"Sin embargo, la cantidad de países que informan datos a la OMS también ha disminuido significativamente. En el último mes, solo el 25 % de los países y territorios informaron muertes a la OMS, y solo el 11 % informaron hospitalizaciones y admisiones en la UCI. Esto no quiere decir que otros países no tengan muertes u hospitalizaciones, significa que no las están reportando a la OMS”, dijo el director de la OMS sobre los nuevos casos de COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia a finales de 2019, la OMS ha contabilizado más de 768 millones de casos de la enfermedad en todo el planeta, 6,9 millones de ellos mortales, lo que convierte la crisis sanitaria en una de las más graves desde la causada por la gripe en 1918.

