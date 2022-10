Paciente con coronavirus falleció tras esperar 30 horas una ambulancia en Cartagena

Hay indignación en Cartagena por la muerte de Jhon Rodrigo Estrada Martínez, un joven de 29 años quien tuvo que esperar casi 30 horas para que una ambulancia lo llevara desde su casa a un centro asistencial.

El hecho ocurrió cuando el joven entró en una crisis respiratoria y su familia buscaba que le brindaran atención médica urgente.

Publicidad

Jhon Rodrigo se convirtió en la víctima número 21 por coronavirus en Cartagena y no tenía enfermedades de base.

‘El Jhon’, como lo recuerdan sus familiares y amigos, murió el pasado lunes 27 de abril en el Hospital Universitario de Cartagena después de vivir una “verdadera odisea”.

“A mi hermano le practicaron la prueba el jueves, y le dijeron que en tres días le entregaban el resultado, pero en esa espera mi hermano se agravó, dejó de comer, se puso pálido, no se sostenía tosía demasiado y le faltaba la respiración”, dijo Karla Ortega, hermana del joven.

Vea aquí: Alcaldesa de Luruaco, a la que le llegó el subsidio, sí aparece en el Sisbén: DNP

Publicidad

“El sábado él se puso tan grave que nosotros desde la mañana empezamos a llamar a su EPS, Salud Total, y lo que me dijeron es que ellos no contaban con ese servicio de ambulancia de la casa a la clínica, y que había que esperar el resultado”, añadió la mujer en diálogo con BLU Radio.

Karla precisó que en medio de su desespero comenzó a llamar al Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, pero que la volvían a remitir a la EPS donde le dijeron que tampoco era con ellos.

Publicidad

“Llamé a la EPS y me dicen que no tienen el servicio, luego llamé al Dadis y me dijeron que la EPS, volví a llamar a Salud Total y me dijeronn que nos tocaba esperar el resultado (...) en fin me tenían era en la llamada de la muerte, ya no es el paseo de la muerte sino la llamada de la muerte”, aseguró.

Con tristeza la joven, que explicó que tras insistir por casi 30 horas, finalmente su hermano fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario donde murió.

“Empezamos a llamar el sábado a las 9:00 de la mañana y la ambulancia lo recogió el domingo a las 2:00 de la tarde. Ya mi hermano estaba muy mal, a él le dio un paro cardiorrespiratorio de camino al hospital, luego allá le dio otro y ese fue fulminante”, contó Karla.

Publicidad

Sin embargo, las denuncias de

la familia Ortega Martínez no pararon ahí.

No deje de ver: Denuncian que ladrones ya usan trajes de bioseguridad para atracar

Karla Ortega relató que ya entrados en desespero, el sábado en la noche llamaron a una amiga de un hospital de la ciudad que los ayudó a conseguir una “ambulancia particular” que no cumplía ningún protocolo, pero que pudo transportar a Jhon David desde su casa al Hospital Universitario a las 2:00 de la mañana del domingo.

Publicidad

Casi sin poder respirar, contó la joven, Jhon Rodrigo salió de la casa con su mamá a bordo de la ambulancia, pero al llegar al Hospital Universitario no lo habrían ingresado, señalando que “aún no era apto para hospitalización”.

“En el Hospital Universitario ni siquiera lo sacaron de la camilla de la ambulancia. Ahí mismo el doctor lo atendió. Lo revisó manualmente, le tocó el cuello, la barriga y dijo que no estaba apto para estar allá porque ‘todavía no presentaba esos síntomas tan graves’”, dijo la mujer.

“El médico afirmó que en caso que se quedara ahí se iba a empeorar y lo devolvieron a las 3:00 de la mañana”, contó la hermana de la víctima.

La mujer asegura que Jhon y su mamá se devolvieron con resignación a la casa a las 3:30 de la mañana, y casi 12 horas después el joven fue trasladado “oficialmente” en una ambulancia de la EPS al Hospital Universitairo,

donde perdió la vida.

Lea aquí: Por diagnóstico errado de COVID-19, una profesora guajira fue cremada en Barranquilla

Publicidad

“A nosotros nos llamaron de la EPS el domingo en la mañana, yo les expliqué que mi hermano no podía contestar y fue ahí cuando me dijeron que el resultado de COVID-19 era positivo (...) Desde ese momento esperábamos que llegara la ambulancia y finalmente llegó a las 2 de la tarde”, indicó Karla.

Hasta este miércoles 29 de abril, el Departamento Distrital de Salud de Cartagena no ha entregado información detallada de este caso.

Publicidad

Finalmente, BLU Radio conoció que Karla, sus papás y su hermana menor de edad, fueron trasladados ayer a altas horas de la noche al Hospital Universitario, en donde les practicaron exámenes para determinar su estado de salud.