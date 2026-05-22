País sede del Mundial FIFA 2026 refuerza controles fronterizos para detectar el ébola

Uno de los países organizadores del próximo Mundial de Fútbol de la Fifa tomó una medida importante para detectar posibles casos de ébola. Se trata de Canadá, que anunció este viernes que reforzó los controles sanitarios en sus fronteras ante el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

La directora de Salud Pública de Canadá, Joss Reimer, señaló este viernes en una rueda de prensa que desde el miércoles los viajeros que llegan al país son sometidos a preguntas adicionales sobre posibles viajes a la RDC o Uganda en los últimos 21 días y sobre síntomas compatibles con la enfermedad.

Reimer también dijo que el posible caso de una persona que regresó de Etiopía con síntomas “compatibles con una variedad de enfermedades” dio negativo.

Con respecto al caso del pasajero de un avión de Air France que volaba de París a Detroit y que se vio obligado a aterrizar de emergencia en Montreal por la negativa de las autoridades estadounidenses a autorizar su entrada en el país, Reimer reveló que el individuo en cuestión "no tenía ningún síntoma" de la enfermedad.



El pasajero, que procedía de RDC, ya ha vuelto "a su punto de origen", añadió la directora de Salud Pública de Canadá quien remitió las cuestiones sobre la autorización de aterrizaje del vuelo en Montreal al Ministerio de Transporte canadiense.

Estados Unidos ha prohibido la entrada en el país a los extranjeros que han viajado recientemente a la RDC, Uganda y Sudán del Sur, debido al brote de ébola.

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá también dijo este viernes que ha desplegado personal adicional y equipos de cuarentena en los principales puntos de entrada del país.

Publicidad

La Organización Mundial de la Salud elevó este viernes a “muy alto” el riesgo nacional del brote en la RDC, donde se han confirmado 177 muertes, aunque existen centenares de casos sospechosos.

Reimer subrayó que el riesgo para la población canadiense sigue siendo bajo y recordó que el ébola no se transmite como los virus respiratorios, sino por contacto estrecho y prolongado con fluidos corporales de una persona infectada con síntomas.