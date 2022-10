Pasaportes de inmunidad para contener el coronavirus tienen dificultades: experto

Ildefonso Hernández, exdirector del departamento de Salud Pública de España, habló en Mañanas BLU sobre los pasaportes de inmunidad que se plantean en varios países como una medida para contener el coronavirus. El especialista habló de la incertidumbre frente a la enfermedad y de la escasa fiabilidad de este mecanismo en España.

Conozca más: OMS afirma que no hay pruebas de que personas con COVID-19 sean inmunes

Publicidad

“No van a funcionar por la logística, las pruebas que en este momento disponemos no son lo suficientemente buenas para determinar que una persona no va a tener la enfermedad, que está inmunizada”, indicó.

“La otra cuestión era que no encajaba jurídicamente en España, en el momento en que no haya estado de alarma. Mientras haya estado de alarma sí se puede aplica porque el Estado está habilitado, el Gobierno, para impedir el derecho a la circulación, pero después del estado de alarma, el Gobierno no puede conculcar el principio de la libre circulación de las personas si no hay motivos justificados”, agregó.

De acuerdo con Hernández, el pasaporte podría tener una utilidad a nivel laboral.

“El pasaporte podría tener alguna aplicación en algunas situaciones muy concretas, como puede ser para trabajos de operadores de plantas grandes donde no hay muchos recambios, es decir puestos críticos en la economía, en la industria”, sostuvo el especialista.

Publicidad

Según Hernández, también hay problemas en materia de intimidad, pero que esto no descarta alguna aplicación concreta siempre que se respeten los derechos y no se incentive la infección voluntaria de las personas.

Vea también: ¿Es posible contraer dos veces COVID-19?

Publicidad

Escuche al experto Ildefonso Hernández en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: