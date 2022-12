¡Pilas! Estos son los cambios físicos que le podría dejar el confinamiento

Este domingo En BLU Jeans, hablamos con la doctora Adriana Medina, sobre los cambios físicos que se presentan durante la pandemia. La doctora resaltó que el estar quieto mientras se estudia o trabaja podría ser perjudicial para la salud.

"Hay persona que no toman una sola pausa activa durante su jornada laboral en casa. Esto conlleva al agotamiento físico y mental, el cerebro se sobrecarga y agota el cuerpo", explicó.

La doctora recalcó que es muy importante mantener buenos hábitos alimenticios para no subir de peso, más si no se realiza mucha actividad física.

"Hay personas que por estrés no comen bien durante esta época. Se llega a los extremos, o se come mucho y se sube de peso, o no se come casi y se empieza a adelgazar en exceso; la clave es mantener la dieta balanceada", resaltó.

Finalmente, la doctora señaló que es muy importante realizar actividades físicas durante el día, caminar, realizar ejercicios funcionales durante la jornada laboral o subir escaleras para mantener el cuerpo activo

Escuche aquí la entrevista completa En BLU Jeans:

