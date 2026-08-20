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Blu Radio  / Salud  / Procuraduría pide a Nueva EPS destinar a la emergencia $203.000 millones que fueron desembargados

Procuraduría pide a Nueva EPS destinar a la emergencia $203.000 millones que fueron desembargados

El dinero será priorizado para atender la coyuntura, pero también para garantizar la continuidad de los servicios de salud a sus afiliados.

Nueva EPS
Nueva EPS
Foto: https://saluddecaldas.gov.co/
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a Nueva EPS para que destine de manera prioritaria a la atención de la emergencia los recursos que fueron liberados tras el levantamiento de varias medidas de embargo que afectaban el dinero de la entidad.

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De acuerdo con el Ministerio Público, las gestiones adelantadas permitieron frenar 40 procesos judiciales y lograr el levantamiento de medidas cautelares que mantenían retenidos más de $203.356 millones. Con esta decisión, estos recursos dejan de estar embargados y vuelven a estar disponibles para Nueva EPS.

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Pacientes de Nueva EPS.
Foto: archivo Blu Radio.

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La Procuraduría pidió que el dinero sea utilizado de manera responsable, no solo para responder a las necesidades derivadas de la emergencia, sino también para garantizar la continuidad y oportunidad de los servicios de salud de los afiliados. Esto incluye la atención de pacientes, tratamientos, procedimientos y entrega de medicamentos.

Además, la Procuraduría insistió en que Nueva EPS debe priorizar a los pacientes que requieren atención permanente o tratamientos que no pueden ser suspendidos.

El llamado se produce en el contexto de la emergencia generada por el sismo registrado el pasado 10 de agosto, que dejó personas y familias afectadas en diferentes regiones del país. Por eso, el Ministerio Público considera necesario que los recursos liberados permitan responder oportunamente a las necesidades de salud que se presenten.

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Finalmente, el Ministerio Público continuará haciendo seguimiento a las medidas que adopte Nueva EPS frente a estos recursos. La expectativa es que los más de $203.000 millones que dejaron de estar retenidos sean utilizados de manera efectiva para atender la coyuntura y fortalecer la atención en salud de sus afiliados.

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