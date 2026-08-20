Procuraduría pide a Nueva EPS destinar a la emergencia $203.000 millones que fueron desembargados

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a Nueva EPS para que destine de manera prioritaria a la atención de la emergencia los recursos que fueron liberados tras el levantamiento de varias medidas de embargo que afectaban el dinero de la entidad.

De acuerdo con el Ministerio Público, las gestiones adelantadas permitieron frenar 40 procesos judiciales y lograr el levantamiento de medidas cautelares que mantenían retenidos más de $203.356 millones. Con esta decisión, estos recursos dejan de estar embargados y vuelven a estar disponibles para Nueva EPS.

Pacientes de Nueva EPS. Foto: archivo Blu Radio.

La Procuraduría pidió que el dinero sea utilizado de manera responsable, no solo para responder a las necesidades derivadas de la emergencia, sino también para garantizar la continuidad y oportunidad de los servicios de salud de los afiliados. Esto incluye la atención de pacientes, tratamientos, procedimientos y entrega de medicamentos.

Además, la Procuraduría insistió en que Nueva EPS debe priorizar a los pacientes que requieren atención permanente o tratamientos que no pueden ser suspendidos.



El llamado se produce en el contexto de la emergencia generada por el sismo registrado el pasado 10 de agosto, que dejó personas y familias afectadas en diferentes regiones del país. Por eso, el Ministerio Público considera necesario que los recursos liberados permitan responder oportunamente a las necesidades de salud que se presenten.

Finalmente, el Ministerio Público continuará haciendo seguimiento a las medidas que adopte Nueva EPS frente a estos recursos. La expectativa es que los más de $203.000 millones que dejaron de estar retenidos sean utilizados de manera efectiva para atender la coyuntura y fortalecer la atención en salud de sus afiliados.