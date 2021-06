“Protocolo para eutanasia es una trampa”: abogado de paciente que lleva un año pidiendo muerte digna

Yolanda Chaparro de Andrade, paciente de 71 años que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), lleva un año pidiendo la eutanasia , sin embargo, el recurso le fue negado y la EPS asegura que no puede recibir el procedimiento hasta tanto sus funciones vitales muestren un mayor deterioro.

“El estado de salud de Yolanda se ha venido deteriorando en los últimos meses, ella se encuentra en su casa imposibilitada físicamente. Necesita silla de ruedas para poderse mover y llevar a cabo actividades, le cuesta hablar, debe usar oxígeno permanentemente”, describió el abogado Lucas Correa que representa a la paciente.

“Su estado de salud se deterioró como ella no quería. Desde hace más de un año le solicitó a su EPS Compensar y a la IPS que la atendía en su momento que es el Instituto Roosevelt que le autorizaran la eutanasia y ellos le dijeron que tenía que esperar a que su salud se deteriorara aún más, pues no consideraban que su enfermedad fuera terminal, que tenía que esperar a no poder masticar, hablar, que no se le entendiera”, complementó.

De acuerdo con Correa, el actual protocolo para la eutanasia en Colombia es una trampa y tiene unas condiciones totalmente indignas.

“Es una trampa, está lejos de ser científico y de ser objetivo. Lo que hacen los médicos a través del protocolo es decir, por ejemplo en el caso de Yolanda para la ELA es determinar que una persona se encuentra en estado terminal, postrada en silla de ruedas, cuando no puede masticar y tiene que utilizar dieta líquida, cuando el habla es ininteligible, necesita ayuda para su vida cotidiana”, sostuvo el jurista.

