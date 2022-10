Pruebas rápidas de la Alcaldía de Girardota, Antioquia no son seguras: expertos

Una vez se conoció por parte del alcalde de Girardota Diego Agudelo, que en su municipio existían 40 pruebas rápidas para determinar en 10 o 15 minutos si la persona es positivo para COVID-19, un equipo de BLU Radio consultó con expertos para verificar la efectividad de los tests.

Publicidad

De acuerdo con la infectóloga Angélica Amaya, quien es la presidenta del Capítulo de Antioquia de la Asociación de Infectología, aseguró que las pruebas dadas a conocer por Agudelo no son seguras.

Le puede interesar: Conductor del metro de Medellín dio positivo para coronavirus

La razón que dio la infectóloga es que estas solo pueden evidenciar los anticuerpos o defensas que toda personas desarrolla ante una enfermedad, y que por lo general los anticuerpos solo aparecen después de una semana.

Esto significa que, si una personas presenta los síntomas del COVID-19 y espera algún resultado en menos de 15 minutos, no podría quedar complemente segura.

Publicidad

“Esta prueba detecta anticuerpos, por eso del día uno al día siete, este método no puede diagnosticar nada. La persona puede tener el virus y al no tener anticuerpos no podría evidenciarse con las pruebas dadas a conocer por el alcalde de Girardota”, manifestó Amaya.

Le puede interesar: La cantante Fabiola Calle sigue hospitalizada y su estado de salud no mejora

Publicidad

Asimismo, la experta mencionó que las pruebas dadas a conocer por la administración municipal de Girardota podrían servir solo después del día 11 de la enfermedad. Pero, esos tests no detectan el virus.

También aclaró que las pruebas rápidas han sido utilizadas en el mundo para evidenciar cuántas personas han sufrido enfermedades de manera asintomática.

“Un gobierno puede decidir practicar estas pruebas, solo para saber quién tiene anticuerpos, quien se recuperó de la enfermedad y lograr así terminar su fase de aislamiento”, concluyó Angélica Amaya.

La experta en enfermedades infecciosas finalmente indicó que hace unos días, la secretaria de Salud de Antioquia, Lina Bustamante, se reunió con todos los secretarios de salud de los municipios del Valle de Aburrá para explicarle a los mandatarios la utilidad real de las pruebas.

Publicidad