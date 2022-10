¿Qué cuidados se deben tener para una piel sana?

La piel es el órgano de mayor tamaño del cuerpo y, a la vez, el que más está expuesto a las radiaciones del sol, por lo que si no se tiene un buen cuidado se puede desarrollar cáncer u otras enfermedades.

En En Blu Jeans, el dermatólogo Pedro Castro habló sobre el cuidado de las uñas, cabello y piel. Además, explicó la importancia de cuidar estas partes, ya que son de vital importancia para el funcionamiento del cuerpo humano.

“La piel es un órgano bastante importante, es el que nos protege y nos relaciona con el ambiente (…) No solo evita lo malo, sino que agradece lo bueno. La piel se encarga de mantener la hidratación dentro del cuerpo. Nosotros somos bolsas de carbón y agua (…) Cuando estamos recalentados, la piel se encarga de que el agua salga y esté viva; el sudor”, aseguró.

Según Castro, una de las maneras más efectivas para cuidar la piel es el uso protector solar.

“El protector solar todo el tiempo es bueno; no solo por el cáncer sino porque puede perder sus funciones básicas (…) La cantidad de sustancias que le aplicamos puede mantener las bacterias buenas. Las vitaminas son una muy buenas alternativas mientras no sean muy pesadas; las cremas antiarrugas que no tengan un índice alto pueden prevenir la aparición de estas”, afirmó.

Además, Castro aconsejó que es bueno brindarle al cuerpo vitamina D, ya que en muchas personas el bloqueador no suele proteger toda la piel.

“La mayoría de los protectores solares que se ponen en el cuerpo no son suficiente para la cantidad de vitamina D (…) Nos volvimos en seres encerrados. Uno puede salir y tener actividad afuera con el protector solar y aun así poder metabolizar la vitamina D en el cuerpo. Hay partes de la piel que a la gente se les olvida que tiene un doliente médico; todo el mundo va a arreglarse las uñas o a la peluquería, pero se les olvida que ese es nuestro trabajo”, aclaró.

