¿Qué pasará con la reglamentación de la eutanasia en Colombia? Debate

Ante el hundimiento del proyecto que pretendía reglamentar la práctica de la eutanasia en Colombia, en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, se debatieron las diferentes posiciones alrededor de un tema en el que no se ha logrado consenso.

El representante por el Partido Liberal Juan Fernando Reyes destacó que es histórico que un proyecto de este corte haya pasado a plenaria en la Cámara y aseguró que lo volverán a presentar porque, aunque no es un delito, consideran que los médicos sienten una “inseguridad jurídica” respecto a cómo proceder.

“El Congreso en un debate democrático debe definir los criterios para acceder al derecho a morir dignamente (…) Se trata de respetar el derecho que todos los colombianos debemos tener a tomar decisiones propias sobre nuestra vida, a definir con autonomía el destino de nuestra existencia, no queremos imponer una visión de la vida”, dijo el congresista.

Por su parte, el representante por el Centro Democrático José Uscátegui aseguró que se opuso a esta iniciativa por ir en contra de las creencias de una parte de la población y de la objeción de conciencia en ciertos casos, que tampoco tienen una regulación clara.

“El Estado no debe inmiscuirse en esos asuntos que son tan personales de los ciudadanos, si vamos a hablar de muerte digna para mí es que se produzca por causas naturales y no por la intervención de un tercero. Podríamos mirar el tema de la eutanasia pasiva, pero pagar a un tercero para que acabe con la vida de una persona no le conviene al Estado y va en contravía de las creencias que yo tengo”, manifestó.

Mientras tanto, Carmenza Ochoa, directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, lamentó que se haya caído el proyecto legislativo.

“Era un avance importante, un buen proyecto de ley y habíamos acompañado al representante Reyes. No es cortapisa para que no puedan acceder porque la reglamentación del Ministerio sigue vigente (…) Colombia es un estado laico, pluralista, donde debemos caber todos. La persona que tiene convicciones religiosas de sufrimiento al final de la vida tiene todo el derecho a sufrir, pero los que no, también deben tener espacio legal en Colombia para poderlo solicitar”, argumentó.

En la discusión también se escuchó el testimonio de Gustavo Lache, cuya esposa murió hace cinco años luego de practicarse la eutanasia.

“Hace cinco años, la figura de homicidio asistido por piedad nos permitió hacer la voluntad de mi esposa; se dice que el Estado no debe interferir en las personas que creen, qué pasa con los que no creen, es tan válido lo uno como lo otro, el que decide terminar por sí mismo un sufrimiento que no tiene cura. Es muy fácil hablar desde afuera pero cuando uno tiene la vivencia al frente y ve a la persona sufriendo y hay otras cosas que vienen con la enfermedad, en esos momentos uno empieza a tener un criterio distinto”, manifestó.

Vea el debate completo:

