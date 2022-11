¿Realmente el veneno de las abejas tiene poder curativo?

Romel Peña, científico en Investigación Biotecnológica Apícola y biotecnólogo enfocado en Apicultura y Apiterapia estuvo en En BLU Jeans para explicar su visión y experiencia con las abejas y la apiterapia, tratamiento de medicina alternativa sin aval científico, que según dice puede “curar, prevenir, mejorar la salud y aliviar el dolor”.

“Tengo varios casos registrados donde la gente me dice ‘Me llegaron abejas’, y lo que siempre he dicho, cuando a tu casa llega una abeja, es porque está oliendo algo, está sintiendo algo y te está diciendo ‘Aquí está pasando algo’ que no estás poniéndote de acuerdo (…) la abeja entra porque hay un tema vibracional que la atrajo y hay una persona dentro de tu entorno que está necesitando algo que ella tiene y es su veneno”, dijo.