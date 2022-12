Riesgos por coronavirus cambian la forma en que los colombianos trabajan

El riesgo de propagación del coronavirus y las medidas adoptadas por el Gobierno nacional y autoridades locales han cambiado notablemente la forma en que trabajan los colombianos. En Mañanas BLU, expertos opinaron sobre esta situación.

De acuerdo con la presidenta de Acopi, Rosmery Quintero, el riesgo de propagación de coronavirus ha obligado a cambios en la forma en que se trabaja, pero también plantea riesgos en la productividad.

“Lo primero es no generar pánico porque eso ahondaría la crisis”, indicó Quintero quien aseguró que no todos los sectores productivos están pasando por las mismas condiciones.

La presidenta de Acopi aseguró que el Gobierno debería pensar en líneas de crédito con diferentes condiciones para evitar que comerciantes quiebren por la crisis mundial de la economía.

“El teletrabajo es una de las herramientas que podemos usar significativamente”, destacó Quintero.

La exministra de Trabajo Clara López aseguró que Colombia vive una etapa crucial, que es la contención de la pandemia y que las acciones que se llevan a cabo se traducen en salvar vidas. La exfuncionaria dijo que el Gobierno debería ayudar, con una política pública, a asumir la carga adicional económica de las incapacidades laborales.

“Si no lo hace, se expande la pandémica. Si se hace hay un costo muy grande para el empresario, hay que repartir las cargas”, indicó López.

El presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Julio Roberto Gómez, habló sobre los cambios en el paro nacional y anunció que las marchas se suspenderán con el fin de aportar para que no se propague el coronavirus. “Marchas no se van a realizar, es lo que estamos planteando”, sostuvo.

“No podemos ponernos de espaldas al país”, declaró el sindicalista.

“El paro va, pero en unas condiciones distintas. Estamos enfrentando una situación sumamente compleja, muy complicada. El paro no es contra la población ni mucho menos”, declaró Gómez.

“Las movilizaciones, es apenas obvio, están suspendidas. El día 16 salían 120 buses de Bucaramanga y Cúcuta en defensa de los páramos y esta movilización está cancelada”, declaró.

“No queremos hacer más gravosa la situación del país”, añadió.

Escuche este cubrimiento en mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:

