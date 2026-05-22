Salud mental infantil gana terreno en Colombia: inauguran en Bogotá centro de regulación emocional

La salud mental infantil y la educación emocional empiezan a ocupar un lugar central en Colombia. En respuesta a las alarmantes cifras sobre enfermedades mentales en niños y adolescentes, la Fundación Prema inauguró en Bogotá el Centro de Regulación Emocional Infantil, un espacio pionero inspirado en modelos internacionales que busca acompañar a menores, cuidadores y educadores en el manejo de las emociones, la resiliencia y el bienestar mental.

El centro funciona en la Fundación Hogar Nueva Granada, organización que beneficia a niños de sectores vulnerables de Chapinero Alto como Juan XXIII, Pardo Rubio y Nueva Granada, entre otros barrios de la capital.

Durante una entrevista en Blu Radio, María Paula Ávila, psicóloga y directora de ilusiones de la Fundación Prema, explicó que la iniciativa nace como respuesta a una realidad preocupante en salud mental.

“Hoy la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 50% de las enfermedades mentales se desarrollan antes de los 14 años y que el suicidio es la principal causa de muerte entre jóvenes de 12 a 24 años”, aseguró.



Según Ávila, el proyecto no se limita a un espacio físico, sino que hace parte de un proceso de transformación cultural que tomó cerca de tres años de implementación dentro de la institución educativa. Durante ese tiempo, docentes, padres de familia y cuidadores recibieron capacitación en habilidades socioemocionales y herramientas de acompañamiento emocional.

El modelo utilizado se basa en el programa internacional Conscious Discipline, respaldado por estudios en neurociencia y reconocido por organizaciones educativas y de salud mental en Estados Unidos. La estrategia busca enseñar a niños y adolescentes herramientas de autorregulación emocional y resolución de conflictos.

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“Todo comportamiento es una forma de comunicación. Muchas veces juzgamos a los adolescentes como rebeldes, cuando en realidad necesitan acompañamiento y herramientas emocionales”, explicó la psicóloga.

La Fundación Prema ya ha desarrollado programas similares en hospitales y centros médicos de ciudades como Quibdó, Apartadó, Pereira, Tunja y Pasto, además de espacios de apoyo emocional en Bogotá. Sin embargo, esta es la primera vez que el modelo se implementa dentro de una institución educativa en Colombia.

De acuerdo con la organización, los resultados preliminares han sido positivos. En la Fundación Hogar Nueva Granada, los casos de convivencia y conflicto escolar se habrían reducido en un 60% tras la implementación de las estrategias socioemocionales.

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La entrevista también abordó el impacto del uso excesivo de pantallas y redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes. Ávila advirtió que el acceso temprano a dispositivos móviles y contenido digital podría convertirse en una “epidemia de salud mental” en los próximos años.

“Seguimos entregándoles celulares a los niños desde muy pequeños y luego nos sorprendemos por las consecuencias. Hoy sabemos que el acceso descontrolado a las redes sociales afecta la autoestima, genera ansiedad y expone a los menores a múltiples riesgos”, afirmó.

Finalmente, la especialista hizo un llamado a padres, docentes y cuidadores para fortalecer la conexión emocional con los menores y priorizar la salud mental en el hogar y las aulas.

“La invitación es simple: soltemos el celular, mirémonos a los ojos y volvamos a conectar con nuestra humanidad”, concluyó.