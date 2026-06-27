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Blu Radio  / Salud  / "Se disparó significativamente": cardiólogo alerta por aumento de eventos cardiovasculares

"Se disparó significativamente": cardiólogo alerta por aumento de eventos cardiovasculares

El cardiólogo José Carvajal explicó que las emociones intensas durante los partidos de fútbol pueden desencadenar problemas cardiovasculares, especialmente en personas con factores de riesgo.

Aumento de consultas cardiovasculares en temporada mundialista
Aumento de consultas cardiovasculares en temporada mundialista
Foto: ImageFX // captura de pantalla
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jun, 2026

Las emociones que despierta un partido de fútbol, especialmente durante un Mundial, no solo se viven en las tribunas o frente al televisor. También pueden tener efectos importantes sobre la salud del corazón. Así lo explicó José Carvajal, cardiólogo de la Clínica del Country, quien aseguró que la mezcla de estrés, euforia y ansiedad puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares.

El especialista explicó que estas reacciones son producto de la respuesta natural del organismo ante situaciones de alta tensión emocional. "Es todo, es la emoción, es la alegría, es la tristeza, es la respuesta natural al estrés que tenemos todos los días", afirmó.

Según el cardiólogo, durante estos episodios el cuerpo libera hormonas como la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, lo que provoca un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Aunque esta respuesta suele ser normal, advirtió que en algunas personas puede desencadenar complicaciones.

"Hay unos pacienticos que tienen unas cositas por ahí guardadas, una placa vulnerable de pronto de las coronarias que lo que genera lógicamente son desenlaces que no esperamos", explicó.

Carvajal señaló que el riesgo aumenta cuando a la carga emocional se suman factores como el consumo excesivo de alcohol, el cigarrillo, el café o las comidas abundantes.

"Todo esto suma y suma y suma y llega un un límite donde el cuerpo ya lo sobrepasa y aquí es donde comenzamos a tener problemas", indicó.

"Se disparó significativamente": cardiólogo alerta por aumento de eventos cardiovasculares
"Se disparó significativamente": cardiólogo alerta por aumento de eventos cardiovasculares
Foto: ImageFX

El especialista también recordó cuáles son las señales de alarma que no deben pasarse por alto durante un partido. Entre ellas mencionó un dolor opresivo en el pecho que se prolongue por más de diez minutos, molestias que se irradien hacia la mandíbula o el brazo izquierdo, pérdida del conocimiento o palpitaciones intensas y prolongadas.

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Frente a quienes ya padecen enfermedades cardiovasculares, el cardiólogo recomendó no suspender los tratamientos médicos durante la temporada mundialista, incluso si están de viaje o de vacaciones.

"No suspendan los medicamentos", insistió, al tiempo que recomendó evitar el consumo de alcohol, mantenerse hidratados y disfrutar los partidos con moderación.

El especialista recordó que existe evidencia científica sobre el impacto del fútbol en la salud cardiovascular. Citó un estudio realizado durante el Mundial de Alemania 2006, en el que se evidenció un incremento de las hospitalizaciones por problemas cardíacos durante los partidos de la selección anfitriona.

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"Se disparó significativamente y fue un desencadenante de eventos cardiovasculares", aseguró.

Finalmente, invitó a los aficionados a vivir la pasión del Mundial sin descuidar su bienestar. "Vean el partido, véanlo como en moderación, véanlo en paz, disfruten el deporte, que es lo más importante en este momento", concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí:

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