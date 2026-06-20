¿Se levanta varias veces en la noche a orinar? Expertos alertan por condición que afectaría su salud

Despertarse más de una vez en la noche para ir al baño puede parecer una molestia menor o incluso algo “normal” con el paso de los años. Sin embargo, especialistas advierten que este hábito podría estar relacionado con una condición médica que afecta la calidad de vida de miles de hombres y que, en muchos casos, pasa desapercibida.

En el marco de la Semana Internacional de la Salud Masculina, que se conmemora entre el 14 y el 21 de junio, médicos y expertos han puesto el foco en la importancia de hablar abiertamente sobre los problemas urinarios en hombres, derribar estigmas y fomentar el diagnóstico temprano. Entre esas condiciones destaca la Vejiga Hiperactiva, un síndrome que puede impactar significativamente el bienestar físico, emocional y social.

De acuerdo con el urólogo y epidemiólogo clínico Hugo López, esta condición se caracteriza por una necesidad urgente y frecuente de orinar, que en algunos casos puede venir acompañada de escapes involuntarios. El especialista explica que su diagnóstico es principalmente clínico y que puede aparecer sin una causa evidente, aunque también está asociada a enfermedades como la diabetes, alteraciones neurológicas o el crecimiento de la próstata.

Afecta su calidad de vida. Foto: Unsplash

En Colombia, estudios como COBALT han estimado que entre el 15 % y el 18 % de los hombres presentan síntomas relacionados con vejiga hiperactiva, una cifra que refleja que no se trata de un problema aislado, sino de una condición frecuente en la población masculina.



Uno de los principales problemas, según la Asociación Urológica Americana, es que muchos hombres tienden a normalizar los síntomas. Entre el 30 % y el 40 % de los pacientes mayores conviven con las señales sin buscar atención médica, lo que puede retrasar el diagnóstico y empeorar el cuadro clínico.

Los síntomas más comunes incluyen orinar más de ocho veces al día, despertarse varias veces durante la noche para ir al baño (nocturia) y, en algunos casos, urgencia urinaria con escapes de orina. Aunque puedan parecer molestias cotidianas, los especialistas advierten que no deben ignorarse.

El impacto de la vejiga hiperactiva va mucho más allá del sistema urinario. El doctor Carlos Pietra-Santa Villalobos, director regional de Asuntos Médicos, Calidad y Regulatorios de la farmacéutica Aspen, señala que esta condición puede afectar la autonomía masculina en múltiples niveles.

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En el plano físico, la interrupción del sueño genera fatiga crónica y cansancio constante. Además, diversos estudios han encontrado una relación entre esta condición y problemas como disfunción eréctil o eyaculación precoz. A nivel emocional, el miedo a los escapes de orina puede desencadenar ansiedad, vergüenza y aislamiento social.

El impacto también se extiende a la vida laboral y cotidiana. La falta de descanso adecuado puede provocar irritabilidad, somnolencia diurna y menor rendimiento. Incluso, aumenta el riesgo de caídas y accidentes domésticos, especialmente en adultos mayores.

El especialista Hugo López agrega que la alteración del sueño puede desencadenar otros problemas como depresión, deterioro cognitivo y aumento del estrés, afectando de forma directa la calidad de vida.

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Otro aspecto preocupante es la confusión diagnóstica. En muchos casos, los síntomas se atribuyen únicamente a problemas de próstata, lo que retrasa el tratamiento adecuado. Sin embargo, la vejiga hiperactiva requiere un enfoque específico que puede incluir terapias conductuales o medicamentos, evitando complicaciones mayores.

Los expertos coinciden en que la detección temprana es clave para evitar daños en la vejiga, infecciones recurrentes y el avance silencioso de otras enfermedades como la diabetes. Además, permite acceder a tratamientos menos invasivos y más efectivos.

Finalmente, los especialistas hacen un llamado a romper mitos. La Asociación Urológica Americana aclara que la vejiga hiperactiva no es exclusiva de las mujeres, no es una consecuencia inevitable de la edad ni siempre está relacionada con la próstata. Tampoco es culpa del paciente y, lo más importante, sí tiene tratamiento.

En conclusión, levantarse varias veces en la noche para orinar no debería normalizarse. Podría ser una señal de alerta que, atendida a tiempo, mejora significativamente la calidad de vida y evita complicaciones mayores.