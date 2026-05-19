Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica alerta sobre riesgos de procedimientos estéticos

La muerte de Yulixa Toloza, presuntamente relacionada con un mal procedimiento quirúrgico, volvió a encender las alertas sobre los riesgos de acudir a centros no habilitados o a profesionales sin la formación adecuada para realizar cirugías estéticas en Colombia.

Frente a este panorama, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva emitió un comunicado en el que advirtió sobre el aumento de procedimientos realizados en viviendas particulares, consultorios improvisados y establecimientos que no cumplen con las condiciones mínimas de atención en salud.

La organización señaló que prácticas promocionadas como “lipo sin dolor”, “lipólisis láser” o procedimientos de “rápida recuperación” pueden representar graves riesgos para la vida de los pacientes, debido a que continúan siendo intervenciones quirúrgicas invasivas que requieren protocolos médicos estrictos y capacidad de respuesta ante emergencias.

La presidenta de la SCCP, la doctora Damaris Romero Chamorro, insistió en que ningún procedimiento estético está exento de riesgos y recalcó la importancia de verificar tanto la experiencia del profesional como el lugar donde se llevará a cabo la cirugía.



Entre las principales recomendaciones entregadas por la entidad se encuentran confirmar que el médico esté registrado en el RETHUS, verificar que la cirugía se realice en una institución habilitada por las autoridades sanitarias y asistir previamente a una valoración médica completa. Además, pidió desconfiar de la publicidad que prometa resultados inmediatos o procedimientos “sin dolor”.

La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva reiteró que la seguridad del paciente debe estar por encima de cualquier finalidad estética y llamó a tomar decisiones informadas para evitar nuevas tragedias relacionadas con procedimientos clandestinos o inseguros.

