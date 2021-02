Tengo diabetes, hipertensión, linfoma no Hodgkin, sobrepeso e inicios de falla renal, ¿me vacunarán?

Pablo, oyente de BLU Radio, pregunta:

"Tengo diabetes, hipertensión, linfoma no Hodgkin, sobrepeso y principios de falla renal, me dio COVID y me salvé, ¿me vacuno o no?".

La respuesta la entrega el doctor Eric Delgado, magister en Infecciones-Epidemiología del Hospital Militar.

"De acuerdo con la evidencia científica actual, con la administración de la vacuna Pfizer se ha determinado específicamente que no se debe de administrar en ninguna persona que tenga antecedentes de alergia a sus componentes. igualmente no se debe utilizar en pacientes que presenten inmunosupresión severa o que su estado de inmunosupresión no esté controlado", contestó el especialista.

"Igualmente, a personas que hayan tenido COVID y que no se considere que estén recuperados. No se va a administrar tampoco en personas que hayan tenido antecedentes de transfusiones, de aplicación de hemoderivados o plasma o anticuerpos en los últimos tres meses. Obviamente las personas que tengan cuadros de fiebre en el momento de la administración tampoco se les va a administrar, ni personas que hayan recibido vacuna para la influenza en los últimos 14 días", agregó el especialista.

