Terminales de Medellín estarán cerradas durante la cuarentena

Luego de la congestión que se vivió en la mañana de este martes en la terminal del norte de Medellín y tras despachar el último bus hacia Bogotá, este espacio, así como la terminal del sur, estarán cerrados durante los 19 días de la cuarentena nacional.

Esta decisión se da a conocer luego de que, en la mañana de este martes, llegaran masivamente a esa terminal pasajeros y sus familias en búsqueda de tiquetes para salir del Valle de Aburrá. Pero, se encontraron con taquillas cerradas y precios elevados.

“Estoy desde el domingo en Medellín por unas citas médicas programadas para mi hijo, pero he intentado buscar tiquetes para regresar a mi casa en El Bagre, y hoy martes llegué desde la madrugada y ninguna empresa está viajando para allá, pero necesito llegar porque allá están mis otros hijos”, cuenta Yessica Luna, mientras tiene en su mano las fórmulas médicas con la que busca una autorización para salir.

Otro es el caso de pasajeros que, aunque ya habían comprado su tiquete con anterioridad, llegaron en las últimas horas a la terminal y se encontraron con viajes cancelados.

“Cuando compramos los tiquetes no nos alertaron nada. Pero estamos desde ayer lunes a las 5:00 de la tarde, salíamos a las 8:00 de la noche y esta es la hora que nadie nos da respuesta de nada, no hay gente de la empresa. Solo los vigilantes que nos dicen que no podemos viajar y ya”, dijo Hugo Cante, quien tenía como destino Bogotá.

Por su parte, Carlos Mario Mejía, gerente de Terminales Medellín, informó que el cierre obedece al cumplimiento de la orden de aislamiento en todo el país y a directrices del Ministerio de Transporte.

“Solo se permitirán los viajes y salidas de las excepciones establecidas por los decretos de municipales, departamentales y nacionales”, precisó Mejía, quien agregó que a las personas se les está explicando que deben irse para sus casas pues fueron las mismas empresas que, de manera autónoma, decidieron no despachar viajes durante estos días.