Tras alerta de la CIDH, trasladan a Bogotá a paciente que lleva 50 días esperando una cirugía

La EPS Asmet Salud trasladó a Breider Murcia al hospital El Tunal de Bogotá para ser intervenido quirúrgicamente y evitar que pierda sus piernas luego de un accidente sufrido el pasado 16 de marzo.

Breider había sido cobijado con una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque llevaba más de 50 días esperando en un centro médico en Florencia, Caquetá.

Lo que dice la CIDH en este fallo es que hubo una vulneración debido a la falta de acceso a una cirugía reconstructiva de pie y tobillo, ordenada en el mes de abril, tras sufrir un accidente de tránsito y que no había sido posible por falta de gestión de la EPS.

Tras esta notificación, la EPS informó que el paciente fue trasladado en las últimas horas al hospital El Tunal, en Bogotá, donde va a ser atendido. En un comunicado, la entidad aclaró que está en un servicio de alta complejidad, con monitoreo permanente y recibiendo manejo especializado para poder realizarle esta cirugía reconstructiva, tener los servicios de ortopedia, y que iniciaron de inmediato las valoraciones y el monitoreo permanente.



“Reiteramos nuestro compromiso con la vida, la seguridad del paciente y la mejora continua de los procesos, priorizando la atención oportuna y de calidad para todos nuestros usuarios”, dice el pronunciamiento.

Lo cierto acá es que tuvieron que pasar casi 2 meses para que el paciente recibiera esta atención por parte de su EPS.